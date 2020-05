Ricardo La Volpe tunde a Miguel Herrera . Después de que Miguel Herrera negara que es parte de la corriente “Lavolpista”, Ricardo La Volpe recordó que dio oportunidades al Piojo como jugador y como entrenador. Sin embargo, se mostró despreocupado por el hecho de que el director técnico de América no reconozca el impacto del argentino en su carrera.

“Si la gente cambia y no se acuerda de cómo empezó, quién lo puso, su trayectoria como técnico o como jugador, y mañana niega todo eso, déjalo; yo no tengo ningún problema, no me voy a preocupar por eso”, declaró el ‘Bigotón’ en entrevista con ‘Multimedios Deportes’.

🔥 Vaya recado le mandó Ricardo La Volpe a Miguel Herrera 🔥https://t.co/6WRKRNYlwS — MedioTiempo (@mediotiempo) May 13, 2020

El ex seleccionador de México aseguró que transformó a Herrera como jugador y mencionó que lo convirtió en defensor lateral, posición en la que brilló y fue llamado al Tri.

“No puede negar que en Atlante, yo me lo llevo a Querétaro, y que siendo un delantero lo transformé a lateral volante. Llegó a la Selección para jugar de lateral. Después lo hiciste como jugador, te marcó a jugadores importantes de los rivales. Si mañana él dice eso (que no es Lavolpista), allá él”, añadió.

Miguel Herrera: "Decirle a Ricardo (La Volpe) que en América tenía al 8 y al 10, solo que los dejó ir. Se peleó con Rubens Sambueza y con Osvaldito." 🗣️🦅#Linede4 I #LigaMX I #TUDN pic.twitter.com/B3LKgSydpZ — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) May 13, 2020

Por último, La Volpe minimizó los pocos títulos que obtuvo a lo largo de su carrera como entrenador e indicó que eso se sustituye con el gran impacto que tuvo en varios futbolistas, que a la postre se convirtieron en técnicos.

¡AMOR POR EL LAVOLPISMO!💞👨🏻#LUP Rafael Puente Jr reveló que se enamoró del futbol gracias a Ricardo La Volpe y confesó si se identifica con el estilo de juego de Miguel Herrera👇https://t.co/krVXibLV5Y — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 15, 2020

“Al final a mí me gusta la huella que dejaste, un montón de jugadores que hablan bien de tu trabajo, de cómo los formaste y hoy muchos de esos jugadores son técnicos. Sale un Negro Almirón que es campeón en Argentina y habla de ti, o un Guillermo Barros Schellotto te viene a buscar a cuando estaba dirigiendo a Boca para hablar. Eso es más que cuántos títulos o no títulos tuviste”, finalizó.

