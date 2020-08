Ricardo La Volpe revela que pudo haber dirigido a Argentina. Los detractores de Ricardo La Volpe señalan con ahínco su falta de títulos como una de las razones por la cual no es un histórico del balompié mexicano y fue precisamente este argumento por el que el Bigotón no tomó las riendas de la selección de Argentina. El exseleccionador de México aseguró que al no obtener el campeonato con Boca Junios en 2006 se le cerraron las puertas de la dirección técnica de la Albiceleste.

“Si hubiera salido campeón en Boca, no tengo dudas de que podía haber sido el técnico de la Selección Argentina”, declaró el estratega argentino en entrevista con el programa de radio ‘El Show de la Selección’, en la que se revelaron varios secretos de la relación de La Volpe con los dirigentes del futbol pampero.

La Volpe: ´Podía haber sido el técnico de la Selección Argentina´ https://t.co/sbTMj3gGOA — emsavalles (@emsavalles) August 22, 2020

El Bigotón dio a conocer que mantenía una “muy buena” relación con Julio Grondona, expresidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA) y mencionó que el hijo del directivo, (Humberto) trabaja en las categorías inferiores de la selección mexicana, lo que podría haberle ayudado a la llegar a la dirección técnica de Argentina.

“Había una muy buena relación con Julio Grondona. Cuando yo estaba en México, Humbertito (hijo de Grondona) trabajaba en las divisiones inferiores…El futbol tiene esas cosas. Hay veces que hay que saber aguantarse los cachetazos”, añadió.

LA VOLPE: “SI HUBIERA SALIDO CAMPEÓN EN BOCA, NO TENGO DUDAS DE PODÍA HABER SIDO EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA” https://t.co/G2rxT6rrDt — La Figura de la Cancha (@figura_cancha) August 22, 2020

Ricardo La Volpe su nombrado entrenador de Boca Juniors en el Apertura 2006, en sustitución del Alfio Basile, quien fue elegido como el seleccionador de la Albiceleste. Pese a tomar al equipo en primer lugar, el Bigotón no pudo mantener el liderato de la clasificación y terminó empatado en puntos con Estudiantes, por lo que fue necesario un juego de desempate para definir al campeón del torneo, en el cual los de La Plata salieron victoriosos.

