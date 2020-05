Ricardo La Volpe revela la razón de su retiro como entrenador. La noticia sobre el retiro de los banquillos de Ricardo La Volpe aún se mantiene tan impactante como desde un comienzo. El argentino declaró hace un par de semanas que no ejercería más como entrenador y apuntó sus esfuerzos a una nueva faceta: la de directivo.

#LigaMX Ricardo La Volpe y su retiro como entrenador: "El sistema me ganó por cansancio" (audio)

🗣️ "Me halaga que hoy muchos técnicos digan que les dejé algo. Ese es mi mayor halago"

🖥️ https://t.co/kSMb6zqp0K pic.twitter.com/qS6J6L5exE — Fútbol de Primera (@fdpradio) April 29, 2020

A casi 15 días de haber comunicado su decisión, el ‘Bigotón’ reveló que decidió dar un paso al costado de los vestuarios y bancas debido al “estado actual del futbol”. Además, mencionó que en estos tiempos hay mucha injerencia de los representantes de futbolistas, quienes buscan acomodar a los jugadores en clubes.

Ricardo La Volpe criticó el futbol actual. 💣💥https://t.co/WQTizldZEH — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 4, 2020

“No me arrepiento de haberme retirado, me cansó cómo es el futbol actual, tiempo atrás cuando dirigía uno se sentaba con el presidente, con el dueño ahora se meten los representantes, mucha gente, situaciones que antes no pasaban”, expresó en entrevista con ESPN.

Pese a que solamente obtuvo un campeonato de la Liga Mx, La Volpe elogió su carrera y aseguró que generó tendencia entre los directores técnicos, al implementar diversos estilos y sistemas de juegos.

Ricardo La Volpe siendo Ricardo La Volpe… https://t.co/kg80J3XFkZ — AS México (@ASMexico) May 5, 2020

“Me considero un gran estratega, no tengo duda. Siempre he hablado… los diferentes sistemas y formas de jugar, por ejemplo, el 4-3-3, cuando se había estacando; en el Mundial de 2006, 4-4-1-1 se empezó a activar. Los sistemas de juego los manejo, siempre entendí que es como un ajedrez”, añadió La Volpe en el programa ‘Jorge Ramos y Su Banda’.

A Ricardo La Volpe le faltaron títulos. Además, cambió desde hace tiempo, esto no es de ahora; no es que sea viejo, sino que sus ideas fueron las que no progresaron antes de su retiro como director técnico. 🗣️📹⬇️ #FelizMiercoles pic.twitter.com/j81IDBt057 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) April 29, 2020

Tras anunciar su retiro, Ricardo La Volpe recibió un sinfín de comentarios positivos de algunos jugadores que estuvieron bajo su tutela. Diego Lainez y Andrés Guardado fueron algunos de los que expresaron su gratitud por haber sido entrenador por el ‘Bigotón’.

