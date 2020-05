Ricardo La Volpe recuerda elogios que recibió de Josep Guardiola. Ricardo La Volpe recuerda elogios que recibió de Josep Guardiola. Hace unos días, Ricardo La Volpe se congratuló por su larga trayectoria como entrenador de futbol, sin embargo, el argentino no estaba satisfecho con recibir sus propios elogios. El ex director técnico de la Selección Mexicana aseguró que las palabras que dedico hace tiempo Josep Guardiola sobre su estilo de juego bastan para silenciar cualquier crítica sobre su trabajo.

😬😎‘SU ENVIDIA ALIMENTA SU EGO’#CentralFOX Ricardo La Volpe no hace caso a sus detractores y se queda con el crédito que le dio Josep Guardiola: pic.twitter.com/avq1wub1lG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 8, 2020

“Si (Josep) Guardiola no hubiera dicho nada de La Volpe yo me preocuparía, pero si Guardiola, el mejor técnico del mundo te pone en YouTube la ‘salida Lavolpiana’ o ‘salida de novios’, entonces que los detractores sigan hablando, no es que me vayan a quitar el sueño”, declaró La Volpe en entrevista con Fox Sports.

¿Cómo inspira Ricardo La Volpe a Pep Guardiola? 🤔 La curiosa historia que conecta al DT argentino con el catalán 🤩#Imperdible 👇https://t.co/NUfMD72rwu pic.twitter.com/2mLr9yLHyN — Futbol Picante (@futpicante) March 15, 2018

El ‘Bigotón’ aseguró que se sorprendió por la gran cantidad de mensajes que ha recibido de Argentina, tras anunciar su retiro como entrenador. Asimismo, el sudamericano señaló que desde hace años medita sobre la presión que significa estar en el banquillo de un club.

“Me sorprendió no tanto en México, sino en Argentina, fue impresionante, me llaman para preguntar el porqué de la decisión. No fue de ahora, son años que vengo diciendo sobre la presión de ser técnico a través solo de resultados; escuchar tantas cosas cuando estaba en América que decían que el equipo de La Volpe no jugaba igual”, agregó.

Ricardo La Volpe en #ESPNFC: "Que Guardiola me nombre como referente me halaga". https://t.co/VOZejHoywJ — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) July 19, 2016

Por último, Ricardo La Volpe criticó el estado actual del futbol y lamentó que en la actualidad los equipos trabajen con tecnología, lo cual terminó por cansarlo y orillarlo al retiro.

Pep Guardiola admite haber aprendido de Ricardo La Volpe http://t.co/ciGBwMU5EZ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 3, 2013

“Me cansó todo eso, fui a Toluca y estoy fuera de las últimas metodologías de trabajo. No estoy de acuerdo, fui a equipos donde trabajaban con videos y todos trabajan espacios reducidos. No me gusta, yo creo que es venderse a través de las computadoras o del iPad”, finalizó.

