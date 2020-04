Ricardo La Volpe recibe su primera oferta para operar un club. Antonio La Volpe sorprendió al mundo del futbol mexicano al anunciar su retiro como entrenador. Sin embargo, el argentino reveló que desea continuar inmiscuido en el balompié, solo que en otra faceta: la de directivo. Y parece que pronto podría tener una oportunidad de trabajo para demostrar su talento como dirigente.

¿El futuro de Ricardo La Volpe está en Costa Rica? 💣 Esto es lo que dicen en el Herediano. 👇https://t.co/2a6dabvUwy — Futbol Picante (@futpicante) April 26, 2020

En entrevista con ESPN, Jafe Soto, ex jugador de Costa Rica, reveló que hace aproximadamente tres semanas habló con el ‘Bigotón’ y lo invitó a colaborar en Herediano, en donde se desempeña como gerente general.

“Tal vez sean muy pocos los que digan los que no los marcó, pero él es un gran entrenador y lo seguirá siendo aunque se retire”. 🗣 Jafet Soto, gerente general del Herediano de 🇨🇷 se deshizo en elogios para La Volpe 🙌https://t.co/qYsFv9bpWF — Futbol Picante (@futpicante) April 25, 2020

“Hace como 22 días hablamos y yo le dije que quería invitarlo a que venga, me dijo que apenas pase todo esto acepta venir. Ricardo La Volpe ha venido muchas veces a Costa Rica y muchos no se han dado cuenta”, declaró el tico.

Soto, quien fuera asistente de La Volpe en la Selección de Costa Rica, aseguró que si un futbolista era dirigido por el argentino, de inmediato mejoraba. Además, habló acerca de lo que significa el ‘Bigotón’ en su vida y en el futbol.

Jafet Soto asegura que el paso de Ricardo La Volpe por el fútbol de Costa Rica marcó un antes y un después. 👀 ¿Estás de acuerdo con el Gerente del Herediano? 🧐 Acá las declaraciones 👇🏼👇🏼👇🏼https://t.co/EmZBGlZDFF — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) April 25, 2020

“Hablar de La Volpe es hablar de un amigo al cual respeto y me enseñó mucho, gran parte de las cosas que hemos logrado es gracias a la filosofía ‘Lavolpista’. Como jugador he dicho que si uno pasa por La Volpe mejora y como técnico aprendí de lo que me gusta, trabajar línea por línea, automatizar, ser perfeccionista y obviamente hasta parte del carácter, no tanto como Ricardo”, añadió.

Gonzalo Pineda tuvo que ver en gol de Maxi Rodríguez en Alemania 2006: La Volpe https://t.co/CVHlY5tR5R pic.twitter.com/P9pY7hKZem — Milenio (@Milenio) April 26, 2020

Ricardo La Volpe tiene experiencia en el futbol tico al haber dirigido entre los años 2010 y 2011 al equipo nacional de Costa Rica. En su corto periodo con esta selección, el otrora entrenador de Atlas y Atlante, entre otros, fue subcampeón de la Copa Centroamericana 2011 y alcanzó los cuartos de final de la Copa Oro en ese mismo año.

