Ricardo La Volpe estalla contra los jugadores de la Selección Mexicana. Ricardo La Volpe criticó a los jugadores de la Selección Mexicana por la polémica que se desató en torno a las restricciones que impusieron algunas ligas de Europa para que reportaran con el Tri. El controvertido entrenador argentino acusó a los futbolistas mexicanos de “no sentir” la playera de su representativo nacional.

¿Están de acuerdo con el mensaje de La Volpe sobre los mexicanos? 😯👇https://t.co/Nlja2yR0gJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 2, 2021

“Estoy en contacto que los equipos y la FIFA dijo del reglamento, pero los que pidieron ir fueron los jugadores. Una gran diferencia es que les dijeron que no a los equipos, sino que vamos a jugar y a viajar porque es importante la camiseta y eso falta en el jugador mexicano”, dijo el Bigotón en entrevista con el programa Futbol Picante.

“Hay que querer a la camiseta y eso falta en el jugador mexicano”: Ricardo La Volpe https://t.co/DbA0zJbDah — Infobae Venezuela (@infobaevzla) September 2, 2021

Asimismo, reventó a los jugadores que deciden no reportar con México al señalar una supuesta lesión, pero a los días está en la cancha con su club. “Lo primero en decirles es que hay que defender el futbol mexicano y lograr que tu selección crezca, no puede decir que juegas en liga y luego estás lesionado para selección, no te creo”.

La crítica de La Volpe llegó después de que fuera cuestionado por las ausencias de Hirving Lozano (Napoli) y Johan Vásquez (Génova), quienes acusaron molestias físicas para no disputar las primeras tres fechas de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

'Hay que decirle a los jugadores mexicanos que lo primero es defender el futbol mexicano' 😮💥



Ricardo La Volpe analiza en #FutPicanteDesdeCasa la situación de algunos jugadores aztecas que no reportaron con el Tri 🌶 pic.twitter.com/TfUjUL929w — Futbol Picante (@futpicante) September 2, 2021

Asimismo, La Volpe pareció hacer referencia a Raúl Jiménez, quien no recibió permiso de Wolverhampton para reportar con el Tri hace uno días, ante las restricciones de viajes impuestas por el gobierno del Reino Unido.

