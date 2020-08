Ricardo La Volpe critica a directiva de América. Ricardo La Volpe se quedó cerca de obtener su segundo título de la Liga Mx con América hace unos años, sin embargo, las Águilas fueron empatadas de último minuto por los Tigres y dejaron escapar el campeonato en penales. Un torneo más tarde, el Bigotón no logró calificar a la liguilla a los Azulcremas y fue cesado de su cargo.

A tres años de su salida del club de Coapa, La Volpe se defendió de las críticas que recibió durante su mandato con el ‘Ame’ y señaló que la directiva no lo respaldó con algunos refuerzos que había solicitado.

“En diciembre dices ‘falta esto y falta esto’ y no te traen a nadie o te traen jugadores que no son las características que vos estás pidiendo. Porque si creen que La Volpe es la solución por ser La Volpe, yo creo que estoy capacitado, soy un enamorado de los sistemas de juego… Yo no estoy para negocio, ¿Por qué no estoy para negocio? No me interesa negocio, a mí me gusta ganar”, expresó el argentino en entrevista con TUDN.

Ricardo La Volpe critica a directiva de América por no reforzar el equipo cuando era el entrenador

Asimismo, ironizó que tras su salida de las Águilas, la directiva reforzó la plantilla con una gran cantidad de elementos, los cuales fueron dados a Miguel Herrera, el sucesor de La Volpe en el banquillo. “Si (fuera) culpable el técnico como muchos creían, al nuevo técnico que llega (Miguel Herrera) le traen nueve jugadores, ¡Nueve jugadores contrataron! Pero, ¿entonces cómo es? ¿Es el técnico o faltaban jugadores?”, concluyó.

Ricardo La Volpe dirigió a América por segunda ocasión en su trayectoria entre el Apertura 2016 y el Clausura 2017. El Bigotón metió a las Águilas a la final en su primer certamen, pero finalmente cayó de forma dramática contra los Tigres.

