Ricardo La Volpe coquetea con Pumas. Míchel González renunció a su puesto de entrenador de Pumas a escasos días del comienzo del Guard1anes 2020, por lo que conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en búsqueda de su nuevo estratega. Ante esta situación, Ricardo Antonio La Volpe levantó la mano para llegar al banquillo de los Felinos.

OFICIAL. Míchel ha dejado de ser el DT de Pumas UNAM. El español explicó que tomó la decisión por motivos personales y familiares. A unos días de que arranque su participación oficial en el torneo Guard1anes 2020, el club universitario se quedó sin entrenador. pic.twitter.com/kvmNsSsXlx — Invictos (@InvictosSomos) July 23, 2020

En entrevista con la agencia de noticias EFE, el argentino detalló que conoce los problemas financieros por los que atraviesa el club Universitario, por lo que menciono que su sueldo no sería un problema para entrenar a este equipo.

"Cuando dicen que cobro caro, es mentira". 💸 Ricardo La Volpe, dispuesto a llegar a Pumas. 👇👇👇https://t.co/gY7e0RzJt1 — Futbol Picante (@futpicante) July 26, 2020

“No pienso en dinero, sino en logros y objetivos, ya pasé la etapa de querer monetizar. Cuando dicen que cobro caro, es mentira. Si una directiva me llama con la intención de encontrar objetivos en común, se puede llegar a un acuerdo”, expresó el Bigotón.

Asimismo, La Volpe confirmó que los Pumas buscaron a uno de sus auxiliares técnicos (Rafael García) para conocer el costo del estratega argentino, quien aseguró que fue descartado por la directiva por su alto sueldo.

Ricardo La Volpe aseguró que está abierto a un acuerdo monetario para dirigir a Pumashttps://t.co/qlfKrjCY55 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 26, 2020

“Nunca me han preguntado a mí, sólo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante”, añadió.

¿@RicardoLaVolpeG para dirigir a @PumasMX? 🙀 El argentino señaló que NO cobra caro y que entiende que #Pumas tenga un presupuesto bajo 🤑https://t.co/U2lLD6kZld — Esto en Línea (@estoenlinea) July 26, 2020

Hace algunos meses, Ricardo La Volpe sorprendió al mundo del balompié mexicano al anunciar su retiro como entrenador, pero, a los días, se retractó y mencionó que si llega el proyecto correcto volvería a los banquillos.

