Ricardo La Volpe asegura que Miguel Herrera está listo para ir a Europa. Ricardo La Volpe habló sobre los rumores que indican que Miguel Herrera es candidato para llegar al banquillo de Real Betis y afirmó que el entrenador de América está listo para dirigir en el balompié europeo. En entrevista con Fox Sports, el ‘Bigotón’ resaltó los logros y cualidades del Piojo que respaldan su posible contratación con los españoles.

“¿Cómo no va a estar preparado?, sin ninguna duda puede ir a Europa; ya estuvo en el Mundial. Manejó figuras, haber ido a una Selección, él no va a tener ningún problema”, declaró La Volpe a Fox Sports.

Asimismo, el argentino reveló que un impedimento para que Herrera fiche con cualquier club de Europa es el sueldo. Ricardo Antonio aseguró que los técnicos de la Liga Mx tiene un salario alto, por lo que no están dispuestos a sacrificar sus ingresos por cumplir la meta de dirigir en el futbol extranjero.

“Muchos no van por una situación económica, quizá ganan más acá o están mejor acá y no hay una gran diferencia (con Europa), no es como el técnico argentino. Los grandes DT’s de acá, él, Tuca, algunas veces ganan muy bien”, añadió el ‘Bigotón’.

Ante las versiones periodísticas que ponen a Herrera entre los candidatos para llegar a Real Betis, el director técnico de América indicó que se encuentra halagado por este supuesto interés, sin embargo, afirmó que hasta el momento no ha recibido alguna propuesta para tomar las riendas de los Verdiblancos, en donde podría reencontrarse con Diego Lainez, Guido Rodríguez y Andrés Guardado.

