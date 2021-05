Ricardo Ferretti tiene ofertas de clubes brasileños. Este lunes, los Tigres oficializaron la salida de Ricardo Ferretti tras 11 años, sin embargo, lejos parece estar el retiro para el entrenador brasileño. De acuerdo a ESPN, el Tuca dirigirá a algún equipos el próximo semestre, empero, se desconoce a cuál, toda vez que cuenta con varias ofertas.

Y si no es Brasil… 👀



¿SERÍA EUROPA? 💣💥



🔻 Las opciones que tiene 'Tuca' Ferretti 🔻https://t.co/uGGpOGHMM9 — Futbol Picante (@futpicante) May 10, 2021

Según una fuente consultada por ESPN, Ferretti cuenta con propuestas para tomar un equipo en Brasil, empero, no ha aceptado alguna de ellas. “No se quedará sin equipo en la temporada que viene”, dijo una persona con conocimiento de esto al medio antes citado.

¡Habrá Tuca para más rato!, no se va a retirar‼️



El estratega Ricardo Ferretti dejará el banquillo de Tigres al finalizar el #Guard1anes2021 pero eso no significa que se retirará ya que indicó que seguirá activo como entrenador, asegurando que tiene ofertas en el extranjero pic.twitter.com/uLeYbLKQF9 — ContraataqueDeportivo (@ContraAtaqueDep) May 8, 2021

Asimismo, esta misma fuente develó que un equipo importante de Brasil se acercó al Tuca para hacerle una propuesta laboral, pero, el ex entrenador de los Tigres no quiso avanzar en las negociaciones, debido a que aún desconocía si podría renovar su contrato con los Felinos. Una vez que se conoció que no continuaría en el club, otra escuadra brasileña buscó a Ferretti, pero este la rechazó.

Pero estas no serían las únicas propuestas que tendría a la mano el Tuca. Según la fuente la consultada por ESPN, el siete veces campeón de la Liga Mx está en la mira de un equipo de Europa que no está en la Champions League pero que “suele estarlo”. “Después del Mundial de Clubes, Tuca agarró mucha fuerza fuera de México”, agregó el informante.

Tuca Ferretti reconoce que ha recibido ofertas para dirigir en el extranjero – ESPN Deportes https://t.co/JFunCZvV5l — EveryWebLive © (@FlaShBloGLive) May 7, 2021

Ricardo Ferretti contará con poco más de dos meses para poder definir su futuro, toda vez que la próxima temporada dará inicio entre julio y agosto. El Tuca se despidió de los Tigres el sábado—después de la eliminación del equipo del repechaje—con 10 títulos y un subcampeonato del Mundial de Clubes.

