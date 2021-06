Ricardo Ferretti revela cuándo anunciará su retiro. Ricardo Ferretti ha rechazado su retiro en los últimos años y ha dejado en suspenso cuándo podría finalmente decidir dar un paso al costado. Sin embargo, el ahora entrenador de los Bravos de Juárez dio certidumbre acerca de su salida del futbol y señaló que será a los 70 años de edad cuando analizará si continúa en los banquillos.

Dirigir durante 30 años de manera casi ininterrumpida, no lo logra cualquiera



👨🏻 Es por ello que Ricardo Ferretti reveló su secreto 👇https://t.co/nIs9Z3FqPV — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 28, 2021

“En tres años yo creo que voy a sentarme a analizar si sigo, si realmente en este tiempo lo hice al 100 por ciento, y si bajé yo creo que ahí sí pararía, pero yo creo que tres años es razonable para pensar si sigo o si no sigo”, declaró el Tuca en una entrevista exclusiva que concedió al diario Récord.

"Uno no es eterno, pero yo si pudiera poner un plazo, te diría que yo quisiera tal vez dirigir unos tres años más, creo, y después de tres años ahí voy a tomar una posibilidad de sentarme conmigo mismo para ver si vale la pena seguir o no".



➖Ricardo Ferretti pic.twitter.com/kmwIkgtkaG — Luis Pacheco (@LuisPacheco1932) June 28, 2021

El histórico estratega brasileño ahondó sobre los motivos que lo llevarían a abandonar su carrera y señaló que si ya no es capaz de dar lo mejor de sí, optaría por anunciar su retiro del futbol como director técnico.

Ricardo Ferretti revela cuándo anunciará su retiro; asegura que analizará su futuro en tres años

“Lo que sí te voy a decir es que el día que yo no haga mi trabajo al 100, al día siguiente ya no me presento, esto es lo que yo he pensado. Ahora, uno no es eterno, pero yo si pudiera poner un plazo, te diría que yo quisiera tal vez dirigir unos tres años más, creo, y después de tres años ahí voy a tomar una posibilidad de sentarme conmigo mismo para ver si vale la pena seguir o no”, agregó.

“(El secreto es) Hacer las cosas apasionadamente, o sea, me apasiona el futbol. Yo todo lo que hago lo hago al 100, entonces yo creo que esto es lo que me ha dado estas ganas de seguir trabajando.'' Ricardo Ferretti sobre dirigir por casi 30 años. pic.twitter.com/eOEmx717FJ — SuperL1der MX (@superlidermx) June 28, 2021

Ricardo Ferretti salió hace algunas semanas de Tigres, a pesar de que mencionó que continuaría con el club con el que ganó cinco campeonatos, y días más tarde anunció su contratación con los Bravos de Juárez con lo que continuará con su impresionante racha de torneos ininterrumpidos como entrenador en activo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen