Ricardo Ferretti cumple 30 años como entrenador en la Liga MX. Ricardo Ferretti cumple este 15 de septiembre 30 años como entrenador. El ahora director técnico de los Bravos de Juárez reveló que el secreto de su larga y exitosa carrera es la pasión que siente por el futbol.

¡Día especial para Ricardo Ferretti!



“[El secreto es] hacer las cosas apasionadamente, o sea, me apasiona el futbol. Yo todo lo que hago lo hago al 100, entonces yo creo que esto es lo que me ha dado estas ganas de seguir trabajando. Me encanta mi trabajo y todos los días voy al 100 para dirigir a los muchachos, poder orientarlos, prepararlos para que ellos hagan lo que realmente te mantiene en este puesto, sacar los resultados”, dijo el Tuca en conferencia de prensa.

Sobre sus 30 años en los banquillos, Ferretti agradeció a las directivas que han confiado en él durante todo este tiempo y a los jugadores que ha dirigido.

“Me has oído muchas veces, yo siempre estoy agradecido con la directiva y con los jugadores, porque la directiva me apoya y los jugadores sacan los resultados. Esta combinación entre ellos es lo que me da la posibilidad de estar 30 años dirigiendo”, añadió.

Ricardo Ferretti debutó como entrenador con un triunfo ante las Cobras de Juárez y posteriormente comenzó su recorrido por la Liga Mx. Además de los Pumas, el Tuca ha entrenado a Guadalajara, Tigres, Monarcas Morelia, Toluca y ahora a los Bravos de Juárez. Asimismo, tuvo un breve interinato con la Selección Mexicana.

A lo largo de sus tres décadas como entrenador, el brasileño ha levantado en siete ocasiones el título de la Liga Mx, incluyendo cinco con los Tigres.

