Ribéry sufre robo y dice no sentirse seguro en Florencia.

A Franck Ribéry le robaron en su casa en Florencia un día después de la victoria 1-2 de la Fiorentina como visitante ante el Parma , y el futbolista francés evidenció el hurto en redes sociales con la amenaza de irse de Italia porque no se siente seguro.

El pasado fin de semana el extremo galo sufrió una terrible decepción luego de que robaron en su hogar joyas y varios artículos de valor.

“Al regresar de esta victoria contra Parma, me fui a casa. ‘En casa’ en Italia, el país donde decidí mudarme y continuar mi carrera después de muchos hermosos años en Mónaco . Esto es lo que encontré (mostró videos en redes)”.

El futbolista de 37 años vive su primera temporada con la Fiorentina en la Serie A italiana, pero la gran decepción que se llevó al ver el robo en su casa, puede ser un motivo para que se vaya de Italia, tras un mensaje de gran molestia en redes sociales.

“Mi esposa ha perdido algunas bolsas y algunas joyas, pero gracias a Dios no es lo esencial. Lo que me deja en shock es la sensación de ser vulnerable, no acepto esto. ¿Cómo deberíamos sentirnos hoy después de lo que pasó?.

“No corro detrás de millones, gracias a Dios no echo de menos nada y todavía puedo correr detrás de una pelota, mi pasión. Pero pasión o no, mi familia es lo primero y tomaremos las decisiones necesarias para nuestro bienestar”, comentó Ribéry.

