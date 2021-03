Reynoso y la racha de Cruz Azul con 8 triunfos consecutivos.

El entrenador de Cruz Azul recordó que los daban por muertos en la Jornada 2 del torneo.

Juan Reynoso destacó la buena racha de Cruz Azul al ganar ocho partidos de forma consecutiva luego de empezar perdiendo en las primeras dos jornadas. Tras vencer a Pumas 0-1 con gol de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez el DT peruano se dijo contento con su equipo.

Si bien Lillini evita hablar del VAR y el arbitraje, Reynoso tampoco quiso ahondar en la jugada polémica que marcó el triunfo de la Máquina y se limitó a decir que así es el futbol.

“Esta parte nos confundiría, estamos por entrar al momento más importante del semestre. Lo veo así, si clasificas en la 13 o 13 o en la 17 tiene el mismo valor, porque lo que viene en mayo es lo importante. Pero es un premio para los chicos. Nos daban por muertos en la segunda fecha pero seguir con pies de plomo y trabajando en detalles”. Arrancó en conferencia de prensa.

“Hay momentos que no me me gustaron, nosotros tenemos cosas por corregir y ese es el camino, hoy fue muy emotivo el final para todos, la situación del penal, esto es futbol y todo queda en la cancha.

“En cuanto a resultados, plausible lo que han hecho los chicos, lo han hecho de crack, pensando más en el club que en lo individual. El mensaje que nos ha dado esta semana es que los rivales nos ven distinto. Nos juegan de otra forma y tenemos que trabajar para sorprender, nos tocase dos rivales duros, Monterrey y Atlas, que su presente es para aplaudir.

Reynoso y la racha de Cruz Azul con 8 triunfos consecutivos.

“Contento por el presente de los muchachos, he visto como les cortó al inicio y cómo están con esa hambre de revancha. Lo del medio tiempo fue plausible porque sabíamos que no habíamos hecho una buena presentación y para el segundo tiempo pudimos enderezar el trámite del partido”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen