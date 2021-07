Reynoso: Ni el mejor guionista podía vender esta historia.

Cruz Azul está en modo imparable, luego de conseguir coronarse en el campeón de campeones Juan Reynoso considera que están en el camino correcto para hacer un equipo de época.

“Satisfacción, la verdad que ganar dos títulos de esta dimensión en menos de dos meses imagínate cómo nos sentimos, cuando llegamos hace seis meses ni el mejor guionista nos podía vender esta historia, me hablan de que estamos en buen camino y poco a poco estamos haciendo un equipo de época, esas ganas de ganar se puede maquillar muchas cosas, porque no llegamos la verdad enteros”, dijo en

El técnico de la Máquina agregó que la fórmula que les ha funcionado para centrarse en los recientes campeonatos es vivir el presente. Analizarlo y no pensar más allá para llevarse cada uno de los partidos.

“Nos ha funcionado no anticipar situaciones, no tenemos que gastarnos en lo que todavía viene en mediano plazo, la intención es sumar de a tres en casa, el equipo hoy me gustó en muchos lapsos, se optimizo de oficio con lo que veníamos trabajando en estas semanas de pretemporada”, apuntó.

Acerca del héroe del encuentro Jonathan Rodríguez, el timonel señaló reveló que es un jugador muy disciplinado que les demostró el compromiso que tiene con Cruz Azul, aún cuando se encontraba en las concentraciones de la Copa América.

Chaka Rodríguez: El Tri debió finiquitar antes el partido

El Águila le pega a Pericos y evita la barrida en Puebla

“Imagínate, sabemos que es el jugador distinto, el que nos da esa cereza, los premios de ayer son premios de todos. ‘Cabeza’ es consciente de que tiene esos destellos, lo sabe y lo lleva a ese momento. La satisfacción del cuerpo técnico porque ambas jugadas son de los entrenamientos, a pesar de que no había entrenado con nosotros.

“Tal cual Yoshi en el ritmo y el nivel que demostró en Copa América igual que el ‘Cabecita. Nosotros felicitarnos porque él Cabeza llamaba todas las noches para pedir el trabajo físico y se ponía a entrenar. Eso es lo que nos tiene tranquilo con el grupo, esas situaciones no son normales”, definió.

Por último, contó que el gol de Santiago Ormeño, que les dio intranquilidad en la victoria que tenían controlada ante León es obra de las enseñanzas que tenía con el naturalizado peruano.

Reynoso: Ni el mejor guionista podía vender esta historia.

“Lo de Santi (Ormeño) lo sufrimos mucho porque yo era mucho de ‘pégale con la derecha, pégale con la derecha’. Y hoy nos hace un gol con la derecha pero bueno, ya lo hablaré con él”, reveló.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen