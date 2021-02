Reynoso admite ilusión por buena racha de Cruz Azul.

El técnico de La Máquina dijo que lo mejor está por venir; Ambriz dice que las alarmas solo se encienden para él.

Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul, dijo que el triunfo ante León y continuar como líder del Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX genera ilusión en el equipo celeste; Ignacio Ambriz, por su parte, encendió sus propias alarmas.

“Me genera la ilusión de que partido a partido vamos mejorando y puliendo detalles, vamos entendiendo cuáles son nuestras fortalezas, lo otro es coyuntural. La memoria debe recordar que el club siempre debe estar con estos resultados.

“Que entren en nuestra inercia de ir partido a partido, hoy da para ilusionarse, pero esto es futbol. En algún momento vamos a perder y tampoco es para que se depriman, lo mejor está por venir, nos vamos encausando a la Liguilla”.

Ignacio Ambriz, técnico del León dijo que las únicas alarmas que se encienden son las de él, no las del equipo; admitió que necesita realizar una buena charla con sus jugadores para tratar de enderezar el rumbo luego de un gran torneo pasado donde acabó campeón.

“A quien se le prenden (las alarmas) es a mí, porque por lapsos el equipo juega como yo quisiera pero muchos lapsos no. No estamos de repente funcionando como me gustaría y con un alto nivel de jugar bien, no estamos, son pocos puntos.

Cruz Azul recuperó al líder que perdió por unos minutos, y yo marqué con un solitario gol de Bryan Angulo para ganar 0-1 en León en la jornada 8 del Torneo Guard1anes 2021 BBVA MX.

Fue en el minuto 81 que el ecuatoriano definió la pista de pasto detrás de un paso filtrado de Luis Romo. Y en el que se agitó el saludo del portero de Rodolfo Cota, que acaba de jugar su tercero.

Con este resultado, La Máquina llegó a 18 puntos, de la América más mala. Para continuar como el jefe de Juan Reynoso al mando y de cara a la doble jornada desde donde recibirá a Mazatlán en Azteca y Luego visitará Pumas.

Tiro solo de León, de Ángel Mena a los 83 ‘; el otro si en el extremo recto del partido, se estrelló en el poste y fue anulado por una posición mejorada.

