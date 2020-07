Rey Mysterio en riesgo de perder el ojo.

Las revanchas no siempre llegan a buen final y es que el luchador mexicoestadounidense, Rey Mysterio, vuelve a estar en peligro tras una grave lesión en el ojo derecho a costa del ataque por Seth Rollins.

Esto sucedió en la lucha Extreme Rules de la WWE. De paso, Rollins vomitó a causa de la lesión que propició.

El odio entre ambos luchadores es evidente. Durante la sangrienta y extrema batalla ocuparon palos, mesas, sillas y diversas herramientas ya que el objetivo de esta pelea consistía en quitarle el ojo al rival.

Seth Rollins golpeó a Mysterio y lo llevó hacia la esquina para atacarlo en el ojo y lo consiguió.

El referee de inmediato hizo sonar la chicharra y declaró como ganador al exintegrante de The Shield. Y a su vez vomitó abajo del ring tras darse cuenta del daño que causó en el mexicoamericano.

La WWE extendió un comunicado donde confirmó que Rey Mysterio fue llevado de urgencia a un centro médico local para ser tratado por una posible luxación del globo.

A pesar de ello, los expertos médicos se mostraron optimistas de que si el nervio óptico no se corta y no hay demasiada tensión en los vasos sanguíneos. Y los nervios que conectan el ojo con el resto de la cabeza, existe la posibilidad de que Mysterio pueda mantener su visión.

Finalmente “@reymysterio fue trasladado de urgencia a un centro médico local para recibir tratamiento por una posible luxación del mundo después de la #EyeForAnEye Partido contra @WWERollins a #ExtremeRules“.

