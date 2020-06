Rey Misterio deja su retiro de la WWE en suspenso. Pese a que la WWE informó que la noche de ayer sería la última aparición de Rey Misterio en ‘Raw’, el mexicoamericano reveló que desconoce si se retirará de las luchas libres. El ‘619’ mencionó que su posible regreso a los cuadriláteros dependerá de la evolución que tenga en la lesión que sufrió hace algunas semanas en su ojo, provocada por Seth Rollins.

“Realmente no sé si me voy a retirar, podría estar listo para competir en unas semanas o tal vez nunca vuelva a estar listo. Es una pregunta para la cual aún no tenemos una respuesta”, expresó Rey Misterio durante la transmisión de la función del lunes en Raw.

¿Se acabó la carrera de @reymysterio? 😰 El amo del 6⃣1⃣9⃣ acompañado de @35_Dominik habló de la Ceremonia de Retiro preparada por El Mesías @WWERollins pic.twitter.com/PXhr2bNLTg — WWE Español (@wweespanol) June 2, 2020

El histórico personaje aprovechó su participación en el programa para maldecir a Seth Rollins y aseguró que nunca perdonará a este luchado por la lesión que provocó en su ojo. “Maldito seas, Seth Rollins. Nunca te perdonaré por lo que me hiciste y por lo que le hiciste pasar a mi familia”, añadió.

Rey Misterio deja su retiro de la WWE en suspenso y maldice a Seth Rollins por la lesión que le provocó en un ojo

Hace algunas semanas, durante una cartelera, Rollins estrelló el rostro de Rey Misterio contra unos escalones de aluminio, en la parte inferior del ring. El mexicoamericano sufrió una fuerte lastimadura en uno de sus ojos y raíz de este momento se especuló que se despediría del mundo del pancracio.

"OJO POR OJO" 👁️ #WWExFOX La amenaza de Dominik, hijo de Rey Mysterio, para Seth Rollins en Monday Night RAW pic.twitter.com/qbdBbn4KJh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 2, 2020

Previo a la finalización de la edición del lunes de Raw, Dominik, hijo del ‘619’ lanzó una amenaza a Seth Rollins por la agresión en contra de su padre. “Seth Rollins, sé que eres un hombre que sigues las escrituras y tengo una para ti. ‘Ojo por ojo y diente por diente’, expresó Dominik.

Síguenos en Twitter @ElDictamen