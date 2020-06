Revelan más detalles de la intensa relación de Rami con Pamela Anderson. Una de las parejas más polémicas en el mundo del futbol la formaron el defensa francés Adil Rami y la modelo Pamela Anderson. Su intenso noviazgo comenzó en 2017 cuando ambos coincidieron en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco.

El amor parecía que fluía de manera inmejorable entre Pamela y Adil; sin embargo, en septiembre del 2018, el portal norteamericano TMZ anunció problemas en el paraíso. Fueron meses de polémicas y rumores hasta que, a principios del 2019, el mismo sitio informó que la pareja se había reconciliado.

Finalmente, en junio de ese mismo año, la también actriz confirmó la ruptura con el francés a través de un duro mensaje en las redes sociales.

Casi un año después del final de aquel capítulo romántico en la vida de Rami y Anderson, salieron a la luz más detalles de su relación.

“Hacían el amor 12 veces al día”

En una charla con el jugador ucraniano Alexander Aliyev, el delantero ruso y compañero de Adil Rami, Aleksandr Kokorin compartió con el público las aventuras del francés con Pamela.

“Rami nos contó muchas cosas interesantes sobre Pamela Anderson”, aseguró el delantero soviético.

De acuerdo con Kokorin, actual compañero de Rami en el PFC Sochi de Rusia, todos sus colegas estaban intrigados por su relación con Pamela Anderson en la cama.

“Todos estaban interesados en cómo era su relación en la cama”. Rami dice que Pamela Anderson fue la mejor mujer de su vida, y que él y Pamela lo hacían 12 veces por noche”, compartió Kokorin.

Rami y Anderson pusieron fin a su relación el año pasado en medio de fuertes acusaciones de la figura norteamericana.

“Es un narcisista, monstruo y sociópata”, tiró la protagonista de la serie ‘Baywatch’. “Es difícil de aceptar. Los últimos dos años de mi vida han sido una gran mentira. Fui estafada (…) Estoy devastada al descubrirlo viviendo una doble vida. Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en apartamentos cercanos a sus esposas (…) El mintió a todos, ¿Cómo es posible controlar los corazones y las mentes de 2 mujeres así? (…) Es un monstruo”, publicó Pamela en aquellos días.

En otras declaraciones y haciendo referencia al galo, la ex modelo de Playboy también aseguró que, “los narcisistas no cambian. Los sociópatas no cambian. Lo ha intentado todo. Ha enviado flores, cartas… No las he aceptado. Tengo un guardaespaldas porque me asusta. Me ha hecho daño y me ha amenazado muchas veces”.

Tras las acusaciones de violencia de género, Rami se defendió mediante una publicación en Instagram.

“No tengo otra opción, lo siento. Me quedé callado porque estoy sorprendido (…) Pero tengo demasiado en mi corazón. Lo haré simple y súper claro, no comentaré detalles de nuestra vida con Pamela, pero quiero decirles que estas acusaciones de violencia son completamente falsas y no puedo dejar que esto pase. Quienes me conocen saben quién soy y mis valores (…) Si ella quería lastimarme, eligió bien. Ella sabe que mi compromiso con la causa de la violencia contra las mujeres es algo realmente importante para mí (…) usar mentiras sobre la violencia para dañarme va demasiado lejos y es injusto”, publicó el defensa francés.

Última polémica

El último gesto cargado de polémica que tuvo el futbolista con su ex pareja fue durante la presentación en su nuevo equipo ruso a comienzos de marzo de este año.

Tras oficializar su contratación, el francés posó junto al ex delantero y actual comentarista deportivo Yevgeny Savin, quien posteriormente colgó la imagen en sus redes sociales.

“El campeón del mundo Adil Rami trajo consigo a Rusia lo mejor de Pamela Anderson”, comentó en la imagen que aparecía sosteniendo unos senos de goma.

Con información de Agencias

