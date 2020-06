Revelan la razón del veto de la NFL a Kaepernick. Hoy en día, Colin Kaepernick es símbolo de la lucha contra la discriminación y el racismo. Sin embargo, su campaña para erradicar los actos de injusticia le valió para ganarse un veto por parte de la NFL.

De acuerdo con Joe Lockhart, ex vicepresidente de comunicaciones de la NFL, la mayoría de los propietarios de los equipos vetaron a Kaepernick debido a que lo consideraban un ‘peligro’ para el negocio.

En 2016, durante un partido entre los 49ers y los Green Bay Packers, Kaepernick se hincó durante el himno nacional de los Estados Unidos. El ex mariscal de campo protestó por la violencia policial a los ciudadanos de raza negra.

De acuerdo a Lockhart, fue Donal Trump, presidente de Estados Unidos, quien pidió a los equipos sancionar a sus jugadores que le faltaran el respeto al lábaro patrio.

Tras esta situación, Kaepernick se convirtió en agente libre y desde entonces ningún equipo de la NFL le ha abierto las puertas para volver.

Tras el brutal asesinato de George Floyd, Kaepernick volvió a enarbolar la bandera de la lucha contra la discriminación racial.

When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.

The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.

We have the right to fight back!

Rest in Power George Floyd

— Colin Kaepernick (@Kaepernick7) May 28, 2020