Revelan indisciplinas al interior del equipo de softbol de México. Tras el escándalo al interior del equipo de softbol que participó en Tokio 2020, la Federación Mexicana de esta disciplina reveló que las jugadoras participaron en varios actos de indisciplina. Rolando Guerrero, presidente, indicó que un grupo de integrantes de la novena desobedecieron al mánager en el duelo ante Japón y las calificó de soberbias.

Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, revela la razón por la que el equipo dejó parte de los uniformes utilizados en Juegos Olímpicos.



pic.twitter.com/7aDtofMUzP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 29, 2021

“Estas jugadoras tuvieron el talento deportivo dentro del campo, pero, desgraciadamente, por su soberbia, no sé qué pasó. […] No le hacían caso al manager, perdimos contra Japón porque dos jugadoras no quisieron tocar la bola cuando se les ordenó”, declaró en entrevista con ESPN.

ESPN Deportes: Federación Mexicana de Sóftbol no volverá a convocar a jugadoras que tiraron uniformes a la basura.



— Raul Adrian (@rauladmez) July 29, 2021

Guerrero aseguró que son alrededor de 12 jugadores las que encabezaron una rebelión al interior del equipo y buscaban despedir a su mánager. Ante esto, no volverán a representar a México. “Esas 12 van a quedar fuera del proyecto, porque dijeron que si no quitaba al mánager no seguían, entonces de todos modos pensaba ya no considerarlas”, añadió.

El presidente de Softbol, Rolando Guerrero reprobó lo ocurrido con las jugadoras mexicanas de sofbol.



Quiénes después de su participación en Tokio se llevaron colchas y almohadas, pero desecharon el uniforme a la basura. #Tokyo2020 #México #Softball pic.twitter.com/UKlyEvbg31 — CapitalSportsFM (@CapitalSportsFm) July 29, 2021

El presidente de la Federación Mexicana de Softbol aseguró que la falta de espacio en el equipaje no era motivo para dejar en la basura los uniformes y mencionó que él mismo pudo haber guardado en sus maletas la indumentaria de las jugadoras.

Revelan indisciplinas al interior del equipo de softbol de México; serían expulsadas 12 jugadoras

“Estoy muy molesto, porque si nos avisan lo del supuesto sobre equipaje hubiera hecho lugar en una de mis maletas o hubiéramos pagado alguna. Fácilmente nos lo hubiéramos traído y, la gente que juega sóftbol en México, hubiera estado feliz de tener un suvenir de Tokio 2020”, agregó.

La Federacion Mexicana de Sóftbol, se retracta de lo dicho por el Presidente del propio organismo, y abrirá una "investigación", después de que el COM manifestó la posibilidad de una denuncia legal. — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) July 29, 2021

Finalmente, Rolando Guerrero dejó entrever que los uniformes abandonados en la Villa Olímpica muy seguramente pertenecen a Britanny Cervantes o Danielle O’Toole, debido a que la imagen que se viralizó en redes sociales muestra un guante que parecer ser de una primera base.

Este jueves, las redes sociales enloquecieron al conocer que algunas jugadoras dejaron en la basura su indumentaria deportiva al salir de la Villa Olímpica.

