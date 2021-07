Revelan detalles de una fiesta de la Selección Mexicana previo al Mundial de 2018. Previo a la Copa del Mundo de 2018, la Selección Mexicana sostuvo una polémica fiesta que generó críticas en la prensa. A tres años de esa reunión, una de las asistentes reveló detalles sobre lo que vio y escuchó al convivir con los jugadores del Tri.

https://twitter.com/BolavipMex/status/1410644376284372994

“No tanto (sentí miedo). Sí tenía dudas, pero no sabía lo que iba a pasar, tenía mis precauciones, iba acompañada (de tres amigas) y no pensé que me fueran a hacer nada, se van al Mundial en dos días, no se van a arriesgar, así fue como yo lo pensé”, dijo Aimée Álvarez en entrevista con el youtuber Gaborever.

Aimee Álvarez volvió a dar más detalles de la famosa fiesta de la Selección Mexicana previo al Mundial de Rusia 2018. 😱😱😱 #RegístrateGratis https://t.co/cHBwBheO5d pic.twitter.com/2WaAAeqAKM — San Cadilla (@SanCadilla) July 1, 2021

La modelo detalló que observó a otras figuras conocidas del medio artístico mexicano y recordó que había más mujeres que hombres en la fiesta. “Éramos más mujeres que hombres, todos se querían acercar (a los jugadores) pero teníamos prudencia, llegaba de repente uno de ellos y te servían (una bebida)”, añadió.

Aimée, que es una conocida modelo de Instagram, aseguró se sirvieron bebidas alcohólicas y otras sustancias, aunque no reveló cuáles, en la reunión. Álvarez no habló sobre si sostuvo relaciones íntimas con algún seleccionado, pero develó que las mujeres que se quedaron en el lugar sabían lo que “les esperaba”.

"Si te quedabas ya sabías lo que te esperaba": Invitada revela detalles de fiesta de la selección mexicana en 2018 https://t.co/8uMLm0Cs9w pic.twitter.com/2jrWPgTkXN — La Afición (@laaficion) July 1, 2021

“Era una fiesta pequeña. Si tú querías podías estar con quien quisieras… Ya era un punto en el que si te quedabas era porque ya sabias lo que te esperaba y con quien te esperaba”, concluyó Aimée Álvarez.

