Revelan audios previos al accidente aéreo que mató a Kobe Bryant. Después de la trágica muerte de Kobe Bryan durante la mañana del domingo, salió a la luz la última conversación que mantuvo la torre de control con el piloto de la aeronave que se estrelló y ocasionó el deceso del legendario basquetbolista y ocho personas más.

Los primeros reportes señalan que el accidente ocurrido en las montañas de la ciudad de Calabasas, California pudo haber sido debido a la falta de visibilidad provocada por la densa niebla. De acuerdo a esta primera hipótesis, el piloto volaba muy bajo y pudo no haberse dado cuenta de la proximidad de las colinas en las que terminaría impactado el helicóptero.

A continuación te presentamos la conversación entre la torre de control y el piloto momentos antes del fatal accidente:

Piloto Ara Zobayan (AZ): “Torre, ¿podemos seguir y comenzar a girar hacia el suroeste?”.

Base: “Helicóptero 72EX, aprobado. ¿Estás virando hacia condiciones de visibilidad aptas?”.

AZ: “Condiciones de visibilidad a 1500”.

Base: “Helicóptero 72EX, gracias. Contacte con control ahora en el 134.2 para seguir con el vuelo”.

AZ: “Helicóptero 72EX”. (El piloto no los escucha por la mala señal de radio).

Base: “Helicóptero 72EX. Estás siguiendo un código 1200. Entonces, ¿estás solicitando seguir con el vuelo?”.

Base: “Helicóptero 72EX. ¿Puedes decirnos tus intenciones?”.

Base: “Helicóptero 72EX. Sigues volando demasiado bajo para seguir ahora mismo”.

Minutos antes de las 10:00 horas (horario del Pacífico), el Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles recibieron una alerta del desplome de una aeronave en las montañas de la ciudad de Calabasas.

Tras algunas horas de incertidumbre, alrededor de las 12:00 horas, la página TMZ Sports reportó que en el helicóptero siniestrado viajaba la leyenda de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, quien murió al momento del incidente.

Horas más tarde, se confirmó que Bryant era acompañado por su hija Gianna, 13 años, quien también murió, y se dirigían a un juego de basquetbol en la Academia Mamba Negra. El Departamento de Alguaciles de Los Ángeles informó que en total fueron nueve las personas fallecidas en el trágico accidente.

UPDATE: Officials say they have recovered 3 bodies from the crash site but have not specified on the IDs of those bodies. Officials worked well into the night on Sunday but had to suspend the search due to darkness and safety concerns. #KobeRIP https://t.co/80FEzdhmsO

— TMZ (@TMZ) January 27, 2020