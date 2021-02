Revelan audios de los médicos de Maradona del día de su muerte. A dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, se dio a conocer una conversación entre el médico personal del Pelusa, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes son investigados por el deceso de la estrella del futbol mundial por posible negligencia médica, momentos posterior a la muerte del 10.

En uno de los mensajes, Cosachov le informó a Luque que Maradona había muerto y le pidió que fuera directamente a la residencia, ubicada en el Barrio San Andrés, Tigres, y le dio indicaciones sobre cómo llegar a la casa en la que vivió sus últimos días Diego.

“Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Que está muerto. Barrio San Andrés, tienes que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tienes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, dijo la psiquiatra.

En otro audio, Cosachov aseguró a Luque que intentaron reanimar por “10 o 15 minutos” a Maradona, debido a que no llegaba la ambulancia para atender al exfutbolista de Napoli. “Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, agregó.

En otro mensaje, la psiquiatra le dice a Leopoldo que encontraron a Diego Armando “frío” después de que murió; sin embargo, afirmó que tras aplicar la resucitación cardiorrespiratoria al Pelusa “recuperó un poco el tono y la temperatura”.

“Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, ‘El Negro’, yo y ‘Monona’ (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”, añadió Cosachov.

La conversación fue filtrada por el portal Infobae y ha sido retomado por diversos medios en Argentina.

