Retorna Alex de Alba al top 3 del NASCAR Challenge.

Complicada primera mitad de temporada NASCAR Challenge se ha registrado para el piloto Alex de Alba Jr. #14 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team encontrándose a lo largo de seis carreras con altibajos que le han quitado la posibilidad de estar más cerca de la pelea por el liderato general, última situación lo vivido en San Luis Potosí donde a pesar de tener un resultado no cómodo y gracias a las combinaciones pudo regresar al top tres general.

Un fin de semana difícil el que se presentó en la última fecha NASCAR Challenge para Alex de Alba Jr #14, la meta no se pudo cumplir ante su afición en el compromiso más exigente del año, prácticas y calificación sin estar entre los más rápidos, en carrera los lugares iban y venían pero sin tener el balance adecuado que permitiera máximo desempeño para estar en punta peleando posiciones de podio, al final de 213 giros consigue el lugar 15 general siendo sexto de Challenge, posición que le permite recuperar 29 unidades.

Registrando una victoria, 2 top 5 y dos top 10 a lo largo de la primera fase de temporada NASCAR Challenge, ha tenido que remar contra corriente, subiendo y bajando en el clasificatorio general, ahora después de haber estado en la posición número cinco en el campeonato, la distancia se ha acortado un poco logrando regresar al tercero con seis carreras por disputar.

Alex de Alba Jr. #14. “Una Carrera complicada en San Luis, no logramos el resultado que estábamos buscando, llegamos a mitad de temporada y sé que la siguiente parte podremos hacer un buen papel, a pesar de todo conseguimos regresar al Top 3 de la general, mucho trabajo por delante en las seis fechas restantes donde buscamos continuar en la pelea por el campeonato Challenge, arrancaremos en Monterrey, un trazado que en lo particular no conozco, que tiene tiempo no se corre, pero el equipo cuenta con muchos datos positivos que seguramente serán útiles para comenzar nuevamente remontada de esos 46 puntos que nos separan del primero”.

Transcurrida la mitad de temporada NASCAR México el campeonato se mantiene de la siguiente manera 1.- Andres Pérez de Lara 213pts, 2.- Julio Rejón 176pts, 3.- Alex de Alba 167pts, 4.- Marco Marín 161pts, 5.- Ricardo Abarca 153pts, 6.- Juan Manuel González 148pts, 7.- Regina Sirvent 146pts, 8.- Víctor Barrales Jr. 142pts, 9.- Rafael Vallina 142pts y 10.- Rodrigo Rejón 138pts.

