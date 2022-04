Resultados positivos para Veracruz en Macro Regional.

En lo que fue la segunda jornada de actividades en Mérida.

Tras concluir el segundo día de actividades del Macro Regional de Atletismo, selectivo a los Nacionales CONADE 2022, que se lleva a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, la delegación veracruzana sigue cosechando buenos resultados.

Tales son los casos del 1,2,3 que hizo en el Salto Triple Varonil de la categoría Sub 18 a través de Sebastián González, Jesús Joel Bonilla y Héctor Méndez así como el 1, 2 en Salto de Altura Femenil con Ximena Vázquez y Fernanda Ochoa y en los 2000 metros Planos Femenil con Isabella Viveros y María Hernández, ambas de la Sub 16; y en la Sub 23 Femenil con Ingrid Rodríguez y Frida Moctezuma en los 10 mil metros Caminata.

CATEGORÍA SUB 16

SALTO DE ALTURA FEMENIL

1.- Ximena Vázquez 1.65 m

2.- Fernanda Ochoa 1.50 m

2000 METROS PLANOS FEMENIL

1.- Isabella Viveros 7:02.09

2.- María Hernández 7:03.30

80 METROS CON VALLAS 76 CM FEMENIL

1.- Melany Fernández 13.21

LANZAMIENTO DE BALA 3 KG FEMENIL

3.- Nayeli Evangelista 9.79 m

LANZAMIENTO DE MARTILLO 4 KG VARONIL

1.- Axel Landa 50.16m

CATEGORÍA SUB 18

5000 METROS CAMINATA FEMENIL

1.- Itzel Ramírez 36:34.55

100 METROS CON VALLAS 76 CM FEMENIL

1.- Adriana Muñiz 14.56

LANZAMIENTO DE BALA 3 KG FEMENIL

1.- Andrea Vargas 14.23 m

3.- Hanny Flores 11.96 m

LANZAMIENTO DE JABALINA 500 GR FEMENIL

1.- Hannia Delfín 37.66 m

3.- Karla Murrieta 32.92 m

SALTO DE ALTURA FEMENIL

2.- Melany Velázquez 1.50 m

3.- Anabel Méndez 1.47 m

SALTO TRIPLE VARONIL

1.- Sebastián González 12.50 m

2.- Jesús Joel Bonilla 12.25 m

3.- Héctor Méndez 12.14 m

LANZAMIENTO DE MARTILLO S5 KG VARONIL

3.- Gustavo Garrido 45.55 m

110 METROS CON VALLAS 91 CM VARONIL

1.- Jean Paul Benítez 14.36

3.- Iker Peña 15.27

1500 METROS PLANOS VARONIL

2.- Ángel Suárez 4:21.59

3.- Alessandro Martínez 4:22.81

CATEGORÍA SUB 20

100 METROS CON VALLAS 84 CM FEMENIL

2.- Tania Cuevas 15.28

3.- Gloria García 17.41

RELEVOS 4X100 METROS FEMENIL

2.- Jatziri Torales, Daniela Aguirre

Tania Cuevas y Amairani Vázquez 50.51

SALTO TRIPLE FEMENIL

3.- Melissa Martínez 10.27 m

1500 METROS PLANOS VARONIL

1.- Rodrigo González 4:08.36

110 METROS CON VALLAS 106 CM VARONIL

1.- Luís Tena 14.97

CATEGORÍA SUB 23

10000 METROS CAMINATA FEMENIL

1.- Ingrid Rodríguez 1:02:10.50

2.- Frida Moctezuma 1:16:23.50

110 METROS CON VALLAS 106 CM VARONIL

1.- Humberto Rodríguez 15.43

100 METROS CON VALLAS 84 CM FEMENIL

3.- Elizabeth Zamudio 16.17

REEVOS 4X100 METROS VARONIL

2.- Carlos Zeferino, Luis Montañez

Ángel Bustamante y Jesús Vázquez 42.92.

