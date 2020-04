Rescatar temporada de la Liga Nacional de Futbol Juvenil.

Luego de la cancelación del Clausura 2020 de los torneos de filiales desde Sub 13 a Sub 20, por parte de la Liga MX, los coordinadores de las diferentes regiones del país negocian con las autoridades del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol para que no suceda lo mismo con la Liga Nacional Juvenil que va en categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

El representante de la Zona Cinco, Édgar Lozano Fernández informó que la propuesta ya está sobre la mesa y sólo esperan el análisis pertinente para poder salvar la temporada pasada a causa de la pandemia por Covid-19.



“Se le hizo la solicitud a la coordinación nacional de que no se cancelará el torneo actual y no se vean afectados ni los clubes ni las familias que han invertido en este torneo.



“Se tuvo una reunión, por video conferencia, con todos los coordinadores y la coordinación nacional nos indicó que hará la solicitud. Y a mediados de la semana tendremos la respuesta oficial”, señaló.



La idea es que el Campeonato Nacional se juegue hasta septiembre, incluso octubre, por lo que las fases por zona tendrían que reanudar a finales de julio o principios de agosto, según mejore la situación salubre del país.



“Se hizo un balance de todas las zonas, prácticamente la mayoría están a cuatro jornadas de acabar el torneo, lo que nos permite que en estos meses, en agosto a más tardar, estemos concluyendo todas las zonas”.



“Y sea viable que a finales de septiembre se haga el Campeonato Nacional, ya que regularmente la Liga, regularmente inicia a finales de octubre”, subrayó.

Lozano Fernández insistió en que el torneo no debe cancelarse porque la inversión ha sido fuerte por parte de los clubes participantes. Además que pegaría en la economía del Sector Amateur.



“En el caso de las filiales de los clubes de Primera División fue, tal vez, algo más sencillo porque finalmente el sector profesional tiene su solvencia. En el Sector Amateur todos los torneos están respaldados por el apoyo económico de todos los participantes”.



“Entonces sería algo complejo el tomar la decisión de cancelar este torneo, por eso se solicitó la reunión, se planteó al coordinador nacional. Ya está la petición hecha para presentarla este lunes al presidente del Sector Amateur, el ingeniero (José Luis) Huizar.



Rescatar temporada. “Estoy seguro que esta propuesta nos la va a aceptar y el miércoles, a través de un comunicado. Ya podremos darles certezas a todos los equipos de la posible reanudación del torneo, ya cuando las autoridades gubernamentales así lo decidan”, explicó.

En el tema particular, Édgar Lozano indicó que los clubes que él representa quieren certeza y por eso ha estado en contacto con los diferentes dirigentes zonales.

“Para que todos podamos platicar y buscar una solución juntos, de tal manera que no nos veamos afectados. Porque finalmente son equipos, jugadores, entrenadores, árbitros, comisarios, hay mucha gente inmersa en esto”, acotó.



Por otro lado, confirmó las bajas de los equipos de Tezonapa y Álamo por problemas económicos.

(Texto y foto cortesía de Fernand Hernández.

