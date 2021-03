República Dominicana habla sobre su experiencia con el grito discriminatorio. Ante la nueva polémica que ha nacido por el grito de “puto” por parte de la afición mexicana en el Torneo Preolímpico de la Concacaf, el portero de República Dominica, víctima del insulto, calificó estos comportamientos como “lamentables”.

FIFA abre proceso disciplinario contra México tras grito discriminatorio 🚨https://t.co/fEVnLsmfYH — Futbol Picante (@futpicante) March 26, 2021

“Me di cuenta desde el inicio, cuando tomaba el balón comenzaba el grito en las gradas. Es lamentable que ocurra, no obstante eso no influyó en mí, yo seguí haciendo mi trabajo. Estaba muy concentrado en el encuentro. No le presté atención, no quería perder mi enfoque”, declaró Johan Guzmán en entrevista con ESPN.

México podría ser castigado con una multa, el veto del estadio donde los aficionados revivieron el grito, sancionado por la FIFA desde 2016, o la pérdida de los tres puntos.https://t.co/i2k3F3IEeX — Proceso (@proceso) March 26, 2021

Asimismo, un asistente técnico dominicano habló sobre los gritos discriminatorios que lanzaron algunos aficionados durante el partido del jueves antepasado entre México y su selección y pidió a los mexicanos entender que esto “ya no es un juego”.

“Desafortunadamente los gritos sucedieron en nuestro partido, a pesar de los esfuerzos que hicieron en el estadio de poner videos para detenerlo, e incluso algunos jugadores por momentos intentaba detener a la afición. Esta afición mexicana tiene que entender ya que no es un juego, que no es un yo puedo hacer lo que yo quiera, tienen que reaccionar, entender y comprender que ese grito solo puede traer cosas malas”, dijo Jonathan Himelfarb.

El arquero de Estados Unidos, David Ochoa empujo a Johan Vásquez y se desato una corta bronca, ese fue el motivo que enojo a los aficionados para que regresara el alegre grito de ''EHH PUTO'' en el Estadio Jalisco en el Preolímpico en partido que gano México por 1-0. pic.twitter.com/hXTENQK1r5 — Zona Deportes MX (@ZonaDeportesMX1) March 26, 2021

Por estos hechos, la FIFA comunicó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que abrió una investigación. La sanción puede oscilar desde una multa, un partido de veto al estadio en el que ocurrieron los insultos o la pérdida de tres puntos; sin embargo, Yon de Luisa, presidente de la FMF, descartó que el Tri vaya a hacerse acreedor a un castigo deportivo por esto.

