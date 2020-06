Reprograman fecha del MR Tiburón 2020.

Javier Tello / El Dictamen.

Entre las competencias de Constructivismo y Fitness una de las más destacadas en el estado es el reconocido evento denominado MR TIBURÓN VERACRUZ.

Este certamen desde hace más de una década ha dado a conocer a los mejores exponentes de esta disciplina en el estado y el país.

La más reciente edición se llevó a cabo en 2019 en el domo de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez de Boca del Río.

A ella asistieron más de 100 competidores resultando ganador absoluto de esa duodécima edición Jorge Luis Guerrero Gallegos del estado de Michoacán.

Acerca de MR. TIBURÓN VERACRUZ 2020, se informó recientemente que se reprogramará el evento que iba a realizarse el próximo domingo 7 de junio.

Lo anterior fue publicado en la página de Facebook oficial de MR. TIBURÓN y confirmado por René Andrade Núñez, organizador de la competencia.

René Andrade ” El Súper”, explicó que la cancelación del día 7 y reprogramación de la fecha se debe a la situación por la actual contingencia.

Declaró que ahora deberá esperar a que la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Veracruz le otorgue una nueva fecha de realización.

Añadió que también deberá entablar pláticas con la nueva administración del World Trade Center donde estaba contemplado el desarrollo del evento o buscar otro lugar.

Indicó que el Instituto Veracruzano del Deporte siempre le ha brindado apoyo y que ahora deberá gestionarlo con el nuevo titular con quien buscará entrevistarse.

Subrayó que el evento no ha cambiado en su concepto y continuarán haciendo donaciones a agrupaciones de lucha contra el cáncer.

Acerca de este evento Andrade Núñez comentó ” la fecha me la otorga la asociación para no tener que chocar con sus eventos,”

“Recordemos que este evento no tiene un aval selectivo pero para fortuna nuestra trae competidores de todos los municipios y los estados, gracias a Dios”.

“Lo que hago es que la Asociación me proporcione qué fechas me otorga y sobre eso hago el evento para no chocar con los suyos.”

“En cuanto a lugares tenemos el Auditorio Benito Juárez donde ya se ha realizado, tenemos la Arena Veracruz que también ya lo hemos realizado ahí”.

Reprograman fecha del MR Tiburón 2020.

“Y no creo tener problema con esos 2 lugares si los solicito, el Teatro de la Reforma que ya se efectuó una vez ahí”.

“Ahora está siendo remodelado o en mantenimiento, entonces primero necesito que me digan que fecha tentativa me pueden dar”

“Me debo de esperar a que ellos vean lo de sus eventos para que me den a mí el lugar y el día”, finalizó.

Síguenos Twitter @ElDictamen en