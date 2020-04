Representante amenazó de muerte al ‘Kikín’ Fonseca. El sueño europeo de Francisco Fonseca fue más bien una pesadilla. En entrevista con TUDN, ‘Kikín’ confesó que durante su aventura en Portugal con el Benfica un representante intentó extorsionarlo. Como el mexicano no cedió, este lo amenazó de muerte.

“Un representante croata me habla y me dice: ‘por si tú no lo sabías, yo te traje a Portugal, al Benfica’. Y Le dije: ‘no es cierto, tú no me trajiste, el presidente en ese tiempo del Benfica fue por mí a Cruz Azul, a ti no te conozco’”, contó Kikín en el podcast ‘La pelota al que sabe’.