Reporte: Tokio 2020 será suspendido debido al COVID-19. De acuerdo Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no se llevarán a cabo en tiempo y forma debido a la pandemia por COVID-19 que azota al mundo. En entrevista con el portal USA TODAY, el directivo señaló que probablemente esta justa sea reprogramada para 2021.

Exclusive: The 2020 Tokyo Olympics will be postponed, likely to 2021, veteran IOC member Dick Pound says.

“On the basis of the information the IOC has, postponement has been decided,” Pound told @cbrennansports. https://t.co/Fr8be81BEU pic.twitter.com/POWFtCr0wW

— USA TODAY Sports (@usatodaysports) March 23, 2020