Reportan cuatro casos más de COVID-19 en los Marlines de Miami. Las malas noticias siguen en las Grandes Ligas, tras ser encontrados cuatro casos más de COVID-19 en los Marlines de Miami. De acuerdo a un reporte del portal ‘The Athletic’, en la última ronda de pruebas a las que se sometieron los jugadores del equipo se detectaron los nuevos resultados positivos.

Marlins have had four additional players test positive, sources tell The Athletic. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) July 28, 2020

Con la adición de estos peloteros, en total se tendrían 17 casos de coronavirus en los Marlines. Según reportes, 15 corresponderían a jugadores, además dos entrenadores fueron contagiados por el virus SARS-CoV-2. Hasta el momento, ni la MLB, ni el equipo, han confirmado o desmentido esta información.

The latest round of testing from the Miami Marlins found four new coronavirus positives, sources familiar with the situation told ESPN. That brings the total over the last five days to 17. @Ken_Rosenthal first reported the newest COVID-19 cases. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 28, 2020

Durante la noche del domingo, se dio a conocer que al interior de la novena de Miami había un brote de COVID-19. El lunes, las Grandes Ligas revelaron los numerosos contagios en el equipo y suspendieron el inicio de la serie entre Marlines y Orioles de Baltimore, la cual se iba a disputar en la ciudad de Miami, a la espera de los resultados de las más recientes pruebas.

Además, la MLB determinó posponer el partido entre Yankees de Nueva York y los Phillies de Philadelphia, debido a que los Phillies habían jugado los primeros tres encuentros de la campaña contra los Marlines, por lo que fueron sometidos a pruebas de COVID-19 los elementos de Philadelphia. Los Yankees están programados para ocupar el mismo clubhouse y dugout que utilizó Miami durante su visita al Citizens Bank Park.

Marlins remain in Philadelphia. One of previous team members to test positive had a subsequent test come back negative, source says. Would need two negatives at least 24 hours apart to become eligible to return. https://t.co/EG0HkVib9P — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) July 28, 2020

A la espera de los nuevos tests, el equipo de Miami permaneció en la ciudad de Philadelphia y desistió de sus planes de regresar a casa. Asimismo, los jugadores que hayan dado positivo deberán mantenerse en Philadelphia y cumplir con su cuarentena.

Eight more players and two coaches with the Miami Marlins have tested positive for COVID-19, as an outbreak has spread throughout their clubhouse and brought the total of cases in recent days to at least 14, sources familiar with the situation tell me and @JesseRogersESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 27, 2020

Durante la noche del lunes, Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, habló acerca de los casos de COVID-19 en Miami, y adelantó que si el resto de los jugadores arrojaban un resultado negativo, el equipo jugaría su siguiente serie ante los Orioles, a realizarse el miércoles y jueves, en Baltimore, Maryland.

