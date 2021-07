Reportan 27 nuevos contagios de COVID-19 en la burbuja de Tokio 2020. El comité organizador de Tokio 2020 dio a conocer que se detectaron 27 nuevos casos de COVID-19 en la burbuja creada para este evento. Según el reporte dado a conocer este viernes, tres atletas dieron positivo por coronavirus en las pruebas.

Entre los deportistas contagiados están Sam Kendricks, atleta estadunidense de salto de pértiga, cuyo caso fue revelado el jueves. Asimismo, se mencionó que tres de los 27 nuevos contagios se presentaron en la Villa Olímpica, con otro atleta infectado y/o un entrenador o miembro de delegación también afectado.

El comité organizador no dio a develó la identidad de las otros dos personas con COVID-19 en la Villa Olímpica. Asimismo, se comunicó que un tercer atleta fue infectado con el virus SARS-CoV-2, aunque no se alojaba en la Villa Olímpica, y no se reveló su identidad o nacionalidad. Asimismo, se informó que de los 27 casos, 18 corresponden a personas que residen en Japón.

Con la nueva cifra de contagios en la burbuja, la cifra de casos desde el pasado 1 de julio asciende a 225. Esta información llega mientras Japón batalla con una nueva ola de casos por COVID-19, lo que provocó que las autoridades extendieran el estado de emergencia a otras cuatro prefecturas.

Además, Yoshihide Suga, primer ministro japonés, mencionó que las medidas de restricción que imperan en Tokio desde hace unas semanas se alargarán por lo menos hasta el próximo 31 de agosto, por lo que se mantendrán vigentes durante la primera semana de actividades de los Juegos Paralímpicos, que darán inicio el 24 de ese mismo mes.

