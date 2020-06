Renee Gracie dejó el automovilismo por el cine para adultos.

La piloto australiana señaló que el beneficio económico es mayor que el percibía en las carreras.

Renee Gracie, piloto australiana de 25 años, dejó de automovilismo para incursionar en el cine para adultos, asegurando que le va mucho mejor en esa industria y que ahora tiene una mejor condición económica.

“Me ha puesto en una situación financiera que nunca podría haber soñado y realmente lo disfruto. Estoy bien con lo que quieran llamarme. Estoy ganando un buen dinero y estoy cómoda con el lugar donde estoy”, dijo al diario británico The Sun.

Renee Gracie fue la primera mujer australiana en competir en el circuito de supercars, pero asegura perdió la pasión por las carreras.

