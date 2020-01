Renato Ibarra se perdería seis semanas por lesión

Monterrey no registrará a Avilés Hurtado para este torneo. Avilés Hurtado no será registrado con Monterrey para el Clausura 2020. El colombiano no podrá jugar durante el torneo que recién comenzó; debido a una lesión que arrastra desde hace meses de la cual aún no se recupera por completo.

Dulio Davino, presidente de los Rayados, aseguró que el delantero cafetero aún tiene problemas tras la ruptura que tuvo en el tendón de Aquiles.

“Hablamos con él, va a estar dado de alta hasta mayo, no lo vamos a registrar este torneo”, explicó el ex directivo de la Pandilla.

La noticia no es del todo mala, debido a que ante la baja de Hurtado, los actuales campeones de la Liga Mx abren una plaza de extranjero, misma que podrían ocupar antes de que se cierren los registros en este mercado de pases de invierno.

Ya es oficial, Rayados no inscribió a Avilés Hurtado para el Clausura 2020 pic.twitter.com/hYthfooKvn — Rafael Rivera (@RafaDato2) January 15, 2020

Uno de los principales nombres que ha sonado recientemente para llegar a la ‘Sultana del Norte’ es el del jugador argentino Matías Kranevitter, que milita en el Zenit de Rusia. De acuerdo a reportes, el sudamericano estaría muy cerca de llegar al futbol mexicano, sin embargo, Davino se negó a hablar al respecto.

“Suenan muchos jugadores, pero hasta no tener nada concreto no vamos a decir, la verdad que todavía hay una ventana abierta de registros y vamos a intentar todavía tener un mejor plantel. Si se puede ver la opción de (traer un jugador) más o si no, nos quedamos así”, subrayó el directivo de Monterrey.

Los Rayados concretaron la llegada del atacante marfileño Aké Loba el día de ayer. El ex jugador de los Gallos Blancos de Querétaro llega al equipo tras negociar algunas semanas con Cruz Azul y tras no acordar con los Cementeros, la directiva de Monterrey se apresuró a cerrar el fichaje del africano.

