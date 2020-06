Renato Ibarra se disculpa y confía seguir con América.

El extremo ecuatoriano valoró la posibilidad de recibir una segunda oportunidad con el América tras el altercado que tuvo con su esposa Lucely Chalá el pasado 5 de marzo, y de paso aseguró que sus mejores años están por llegar.

“Significa mucho, porque la verdad es importante para mi seguir en América, tengo 29 años y firmé ya con el América la renovación, pueden ser mis mejores años que están por venir. Todos somos seres humanos, sé que me equivoque y pido una segunda oportunidad porque soy humano me equivoque y seguir mejorando como persona.

“Esa (ayuda psicológica) fue una de las medidas cautelares que me puso el juez y con mis abogados estamos viendo las mejores herramientas de ver cursos de género y seguir mejorando en mi vida”, comentó Ibarra en entrevista con la cadena ESPN.

El volante ecuatoriano también alzó la voz y pidió, tanto a la directiva como a la afici´ón del América, una segunda oportunidad y de paso valoró el día a día de los entrenamientos y de poder compartir la cancha con sus compañeros.

“Que me den una segunda oportunidad. Siempre me he manejado en la cancha como un tipo correcto y de todo corazón pidiéndole una segunda oportunidad. Y que de aquí en adelante todo será correcto”.

“Estaba un poquito triste porque no he tenido la oportunidad de estar con mis compañeros, del día a día. Espero estar lo más pronto posible con ellos, es algo muy difícil pasar por lo que he pasado y necesito estar con mis compañeros. Estar ahí y si el América me da esta segunda oportunidad dar lo mejor como siempre”, manifestó en la entrevista.

Ibarra reapareció este viernes a través de un video que publicó en sus redes sociales donde se disculpó. Y pidió a los aficionados que le dieran una nueva oportunidad para reivindicarse.

En el mismo video, el ecuatoriano aseguró que nunca hubo una agresión física, más si una verbal, por lo que “trabajará para buscar ayuda y mejorar como persona”, dijo.

