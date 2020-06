Renato Ibarra habla sobre la agresión que cometió contra su esposa. Renato Ibarra rompió el silencio y por primera vez habló sobre la agresión que cometió en contra de su esposa (Lucely Chalá) y sobre las consecuencias de sus actos. El aún jugador de América utilizó su cuenta de Instagram para pedir una segunda oportunidad en el balompié mexicano y expresar su compromiso con las causas feministas.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨 Renato Ibarra da la cara y manda este mensaje pidiendo disculpas y una segunda oportunidad por lo ocurrido hace unos meses con su esposa. 🗣🇪🇨 “Voy a trabajar y pedir ayuda para mejorar como persona” 👤 pic.twitter.com/jHTV9zDhz5 — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) June 26, 2020

“Pido una segunda oportunidad y por cómo lo he demostrado en cancha que no soy violento. Trabajaré para buscar ayuda, mejorar como persona. Trabajar en pro de las mujeres para que derechos sean respetados y gracias a la prensa para poder dar este mensaje”, publicó el atacante ecuatoriano.

¡Atención! El mensaje que manda Renato Ibarra 👇https://t.co/X8c9ZoHBLf — Futbol Picante (@futpicante) June 26, 2020

Ibarra aseguró que no había emitido una postura debido a que meditó lo acontecido a principios de marzo pasado. Asimismo, el futbolista de las Águilas reveló que tuvo un conflicto “verbal” con su esposa, pero rechazó haber agredido físicamente a Lucely Chalá.

“Enviarles este mensaje a mujeres, afición y público. Si no lo hice antes es que me puse a pensar bien las cosas y meditar lo que debía decir y expresarles mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche donde hubo una discusión verbal, pero no física. Arrepentido por lo que pasó ese día”, añadió.

Renato Ibarra ofrece disculpas. Veo que preparan el camino para su vuelta al América.

Solo una pregunta. ¿Dónde colocamos este comunicado de hace unos meses? pic.twitter.com/owTWQnHWL8 — Ciro Procuna (@cprocuna) June 26, 2020

Renato Ibarra fue separado del plantel de América una vez que fue encarcelado en un reclusorio de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en una agresión física cometida en contra de su esposa. Menos de una semana después de este evento, el ecuatoriano recuperó su libertad y está a la espera de conocer su futuro con los Azulcremas.

