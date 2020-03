“Renato Ibarra golpeó a mi hija”: Padre de la víctima. Renato Ibarra se encuentra inmiscuido en un problema legal tras presuntamente agredir la noche del jueves a su esposa, Lucely Chalá. El futbolista ecuatoriano fue llevado por las autoridades de la Ciudad de México a las instalaciones de la Fiscalía y aunque el integrante de América rechazó haber violentado a su pareja, el padre de la víctima, Cléber Chalá, aseguró contar con pruebas del violento suceso.

En entrevista con el diario Récord, Chalá denunció la agresión que sufrió Lucely y mencionó que varios hombres participaron en este hecho. Asimismo, Cléber narró el ataque sufrió su hija a manos del jugador.

Chalá añadió que otra hija de él, Karen, quien se encuentra en México para cuidar a Lucely durante su embarazo, fue violentada por Renato Ibarra y el grupo de hombres que se encontraban al interior del domicilio de la pareja.

Por último, el padre de Lucely Chalá aseguró que fue amenazado en una videollamada por Renato Ibarra, quien señaló que pediría unos días libres en América para viajar a Ecuador y encararse con Cléber.

“No sabía y mi esposa me cuenta llegando yo a mi casa en Ecuador y cuando ya habían terminado de pegar a mis hijas. Enseguida le hago una videollamada a mi hija Lucely y dice que les pegaron. Renato estaba en la puerta y seguía peleando con mi hija, eso no me lo contó nadie, lo vi yo. Ahí le dije que se metiera con un hombre, que agradeciera que no estaba yo allá. Me desafió y me dijo: ‘cuando quieras. Voy a pedir permiso al América para irme a Ecuador y allá nos vemos las caras’. Y de lo que le estaba pegando a mis hijas, se reía haciéndome burla”, concluyó.

https://twitter.com/record_mexico/status/1236064358196748288