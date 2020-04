Renato Ibarra explota: “Han sido injustos conmigo”. Luego de los problemas legales que tuvo Renato Ibarra, el ecuatoriano rompió el silencio. El futbolista del América asegura que ha sido tratado injustamente y aseguró no haber agredido a su ahora ex pareja, Lucely Chalá.

En entrevista con ESPN, Ibarra se dijo ‘dolido’ por el trato que ha recibido. Señaló que ha sido tratado de manera injusta por la prensa, pues el no golpeó a Lucely Chalá.

“He visto publicaciones que me han dado duro y de periodistas grandes, pero así es esto y me toca aguantar todo. Además, injustamente porque no hubo agresión a mi expareja”, declaró Ibarra en entrevista con ESPN.