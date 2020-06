Renato Ibarra es puesto por América a la venta. En el regreso a los entrenamientos de América, se reportó la presencia de Renato Ibarra, quien había sido separado del plantel por agredir a su esposa hace algunos meses. Para la práctica de este martes, el ecuatoriano no acudió a las instalaciones de las Águilas y Miguel Herrera, entrenador, reveló que el atacante se encuentra a la venta.

¡SE VA RENATO! ❌ Miguel Herrera ha informado que #RenatoIbarra no se ha presentado a entrenar como se había comentado y que la directiva lo pone a la venta en espera de ofertas por el jugador ecuatoriano 🇪🇨 pic.twitter.com/KZHmT1b987 — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) June 16, 2020

“Para Miguel Herrera es un jugador importante, bueno a secas, pero no importa la opinión de Miguel Herrera, importa la opinión de la directiva. Si lo tienen entrenando en otra parte pues es algo que no sé, está a la venta Renato, están analizando la posibilidad de vender, eso es lo último que me ha comentado Santiago y como dije, la verdad esperaremos a que nos digan qué va a pasar con él”, declaró el Piojo en entrevista con ‘Telediario’.

Miguel Herrera confirmó que la directiva del América le busca nuevo hogar a Renato Ibarrahttps://t.co/wsrZPW2oEE — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 16, 2020

Aunque varios medios reportaron la llegada de Ibarra a los entrenamientos del lunes, Herrera rechazó la anterior y mencionó que el ecuatoriano continúa separado del plantel. “Renato no se presentó con nosotros, la directiva lo separó del plantel y no se presentó con nosotros, expuso el técnico de América con la cadena ‘TUDN’.

Previo al retorno a las prácticas, la directiva de las Águilas sometió a todos sus integrantes a pruebas de detección de COVID-19; a las cuales acudió en un par de ocasiones Renato Ibarra, pese a no ser contemplado por el club para volver a jugar.

¡SE VA! 🦅 Miguel Herrera reveló que la directiva del club tomó la decisión de poner en venta a Renato Ibarra 📸/ Getty pic.twitter.com/fbdw8Trh83 — Analistas (@_Analistas) June 16, 2020

Hace unos meses, Renato fue arrestado y encarcelado por agredir a Lucely Chalá, su esposa, y a una hermana de su pareja. El futbolista recuperó su libertad tras llegar a un acuerdo con Lucely; empero, esto no evitó que América decidiera separarlo del plantel.

