Renato acepta que lloró cuando fue detenido y encarcelado.

El volante ecuatoriano relató lo que sucedió aquel día en su casa y con su esposa, Lucely Chalá, y que días después terminó con su traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

“La verdad no hubiese querido vivir nada de esto, sé que cometí errores que me llevaron a todo esto, la semana que pasé ahí (Reclusorio Norte) lloré como un niño. Y eso lo hizo más tranquilo. Si hubiera estado solo habría sido más difícil”. Expresó al tiempo de relatar lo que pasó en su casa.

“Tuvimos una discusión, afuera había familiares míos y de Lucely. Como ya lo vieron en los videos, me exalté un poquito, mi actitud debió ser diferente, cometí muchos errores en exaltarme con los insultos y todo se salió de control por todos los insultos que hubo”.

Renato Ibarra fue claro al resaltar que nunca agredió físicamente a su esposa , aunque sí aceptó que hubo una agresión verbal.

“Nunca la llegué a tocar, nunca la agredí ni llegué a golpearla, nunca pasó algo así”

“Después de la discusión, que no duró más de 4 o 5 minutos, y una llamada del hermano de Lucely, llegaron como 12 o 15 patrullas. Y me sorprendió mucho todo eso, yo estaba en mi habitación, Lucely salió con su hermana y llegaron 8 policías a sacarme. Me pidieron una explicación y les dije que hubo una situación fuerte pero que no hubo ninguna agresión”, expresó.

El ecuatoriano también dijo no entender el motivo por el que Lucely Chalá declaró que la había agredido físicamente. Y había pedido a sus familiares hacer lo mismo.

“De esa declaración no tengo alguna explicación porque mi familia estaba ahí y no hubo ninguna agresión. Ella me dijo que no sabe porqué lo hizo, que por su enojo, por su rabia. Y que esa fue una de las razones por la que hizo esa declaración”, puntualizó.

