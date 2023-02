Relaciones eficaces.

Don Roberto Matosas, presenta en Tecno Talento de Juan Carlos Cubeiro.

Por qué todo lo que sabes sobre la amistad, el amor y otros vínculos sociales es (en su mayoría) erróneo’ (Play Well With Others), de Eric Barker, cuyo Blog sobre evidencias científicas tiene más de medio millón de seguidores. Un libro avalado por Daniel H. Pink y David Epstein.

En la introducción del libro, Eric Barker hace referencia a refranes contradictorios: ¿”Por el traje se conoce al personaje” o “No juzgues el libro por su portada”? ¿”Dios los cría y ellos se juntan” o “Los polos opuestos se atraen”? ¿”Debes ser tú [email protected]” o “Donde fueres, haz lo que vieres”? y cita el Estudio Grant de la Escuela de Medicina de Harvard, cuya principal conclusión es: “Lo único que realmente importa en la vida son las relaciones con los demás”.

A. ¿Se puede “juzgar un libro por la portada”? Según un metaanálisis de 2007, “los perfiladores no superan decisivamente a otros grupos a la hora de predecir a un delincuente desconocido”. Según el gobierno británico, el perfil sólo era útil en el 2,7% de las ocasiones. Es “el efecto Forer” o “efecto Barnum”. El reto no está en analizar a otras personas, sino a [email protected] Nuestras primeras impresiones, por el contrario, son enormemente acertadas. Si un profe observa a sus alumnos detenidamente durante cinco segundos, acierta sus futuras calificaciones en un 70%. Para resistirnos al sesgo de confirmación, hay tres pasos clave:

sentirse responsable,

poner distancia antes de decidir y

considerar lo contrario. Somos terribles detectando mentiras: sólo un 54% de aciertos. Nunca seas un “poli malo”, sé un “periodista simpático”. Para ahuyentar (amablemente) al mentiroso, debemos hacer preguntas imprevistas y utilizar estratégicamente las pruebas. En definitiva, somos decentes en primeras impresiones, para [email protected] detectar mentiras es como lanzar una moneda al aire y somos terribles en la lectura pasiva de pensamientos y sentimientos ajenos.

B. ¿”En la necesidad se conoce la amistad”? La amistad es una cualidad universal, cuya cualidad principal es la ayuda mutua. Según el Premio Nobel Daniel Kahneman, los niveles de felicidad son más altos cuando estamos con amigos. En la oficina, sólo el 20% tiene al jefe como amigo (Pareto) si bien quien lo tiene disfruta 2,5 veces más de su empleo. El 70% de la satisfacción matrimonial es la amistad con la pareja (Gallup), cinco veces mas que el sexo. “La soledad perjudica la salud como fumar 15 cigarrillos diarios”; Julianne Holt´Lunstad, profesora de psicología de la Brigham Young University. A diferencia de otras relaciones, la amistad no tiene una constitución formal. “Un amigo es otro Yo. Es parte de ti” (Daniel Wegner, Harvard). El libro clásico de Dale Carnegie (‘Cómo ganar amigos e influir sobre las personas’) es estupendo para las primeras etapas de la amistad, para las relaciones transaccionales (negocios)… y para los estafadores.

¿Podemos sacar lo mejor de las “personas malas”? Eric Barker nos propone hacer hincapié en la similitud, hacer hincapié en la vulnerabilidad y hacer hincapié en la comunidad. La amistad no es transaccional, no llevamos la cuenta con los amigos (eso ya lo dijo Aristóteles). Juzgamos la calidad de nuestras amistades por la “disponibilidad de apoyo” (Roy Baumeister). Sí, en la necesidad se conoce la amistad, la de verdad, la auténtica.

C. ¿El Amor lo puede todo? “Omnia Vincit Amor” (Virgilio). El 40% de las parejas se rompen (¿Qué pensaríamos de un coche que se estropeara así?) y según Helen Fisher, una de cada 10 mujeres de EE UU se casa tres o más veces antes de los 40. Un mal matrimonio hace que tengas un 35% más de probabilidades de enfermar y te quita 4 años de vida. Un 7% de las parejas no se separan pero son crónicamente infelices. Sin embargo, el amor romántico está ahí: el 78% cree en los cuentos de hadas y el 73% en las almas gemelas. El amor se parece a un TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo); anulación de la racionalidad.

Las parejas infelices cometen los mismos cuatro errores (John Gottman): Criticar, Evadirse, Estar a la defensiva, Despreciar. Cuatro acciones que predicen más del 83% de los divorcios.

Para la Magia, 4 R:

Reavivar los sentimientos a través de la autoexpansión,

Recordarte a ti mismo la intimidad a través de los “mapas del amor”,

Renovar la intimidad con el “efecto Miguel Ángel” (enamorarse una y otra vez de la misma persona, sin amnesia) y

Reescribir vuestra historia compartida, una y otra vez. No convirtamos lo estable con la rutina asfixiante.

D. “¿Nadie es una isla?“. En 1920, el 1% de los estadounidenses vivía solo; en a actualidad, se ha multiplicado por 14. Una cuarta parte de los hogares de EE UU son individuales. En los países nórdicos es el 45% de la población. En una década(1996-2006) aumentó un tercio en todo el mundo. Un aislamiento deliberado, agravado por la pandemia. Las personas solitarias perciben el doble de riesgo (estudio de John Cacioppo). Según Berkeley, no tener amigos te quita 10 años de vida. La sociedad moderna posee las tasas más altas de ansiedad, depresión, esquizofrenia, mala salud (Sebastian Junger). En Japón la soledad es una epidemia, que la tecnología complica: “la ilusión del compañerismo sin las exigencias de la amistad” (Sherry Turkle, MIT).Las actividades asociativas han descendido considerablemente en las últimas décadas. Nos hemos vuelto más inteligentes pero menos sabios, con una definición de felicidad individualista. La soledad apesta, pero ocurre por falta de comunidad.

¿Qué predice lo significativa que es nuestra vida? EL SENTIDO DE PERTENENCIA.

Un libro muy interesante lo que creemos cierto y no lo es. Ya sabes la frase de Mark Twain que utilicé para ‘Cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización’; “No es lo que ignoras lo que te mete en líos, sino lo que das por cierto y no lo es”. Respecto al Talento, como al Amor o a la Amistad.

Fuente: Tecno Talento, Juan Carlos Cubeiro (!) febrero 14.2023.

