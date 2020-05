Regresó el futbol con empate entre Leipzig y Friburgo.

Sin festejos, sin publico, pero con goles y 5 cambios, el balompié alemán está de vuelta ante el parón por la pandemia.

¡Está de regreso! Y desde ya eso es una alegría inmensa. Alemania tomó la estafeta con la Bundesliga como la primera liga top en el mundo en regresar tras el parón por la pandemia de coronavirus y lo hizo con un buen 1-1 entre RB Leipzig y el Friburg.

Lejos están las mejores versiones de los equipos y también del Leipzig que destaca en la Champions League, pero poco a poco el futbol retomará su ritmo, aunque la alegría de los goles ya están aquí.

El RB Leipzig, fiel a su figura de favorito, se adueñó del partido, del balón y del ritmo que en el primer tiempo fue bueno a secas y sin tener el vértigo que se pensaría para una fecha 26.

Sin embargo, los Toros se vieron sorprendidos antes de la media hora de juego cuando un error en un tiro de esquina provocó un fortuito gol de Manuel Gulde que rompió las quinielas.

Lookman, quien fue el primer ingreso del partido al medio tiempo, tuvo la más clara para el Leipzig y la volvió el ‘oso’ más grande en el regreso del futbol. El inglés llegó solo y pleno al borde del área chica, remató y el balón se fue abierto.

Desde ese punto el Leipzig metió al Friburgo en su portería y comenzaron a generar opciones aunque sin claridad para mandarla al fondo.

Y entonces comenzaron los cambios, los 5 que se permitieron en 3 pausas, por lo que Friburgo lo hizo primero. Sí por una cuestión táctica pero también por lo físico que a partir del minuto 60 comenzó a ser factor.

