Regragui: Puede que estemos locos, no cansados.

El entrenador de la Selección de Marruecos, Walid Regragui, habló en conferencia de prensa previo al partido ante Francia en las Semifinales del Mundial Qatar 2022, y dijo que el cansancio no pasa por sus filas pues su principal objetivo es avanzar a la Final.

“El mejor equipo de la competencia Brasil está fuera y no jugará las Semifinales. Así que por supuesto que tenemos hambre. Tendremos que ser fuertes para salir. Tenemos confianza y no estamos cansados, repito. Puede que estemos locos, quién sabe. No puedes estar cansado en una Semifinal, tenemos hambre”.

Walid Regragui recordó las críticas que han girado en torno al equipo de Marruecos en esta Copa del Mundo, sobre todo por la posesión del balón, pero aclaró que aunque siempre admiró a Pep Guardiola por su forma de jugar, tratará de que sus jugadores sean efectivos para conseguir el pase a la Final.

“Vamos a jugar. Estamos en unas Semifinales, les encanta a todos la posesión y hablar de porcentajes, pero de nada sirve si no ganas. Tenemos que ganar, si podemos tener el balón está bien, pero estamos aquí para ganar, si nos dejan la posesión la vamos a aprovechar, pero no creo que pase”.

“Estamos aquí para ganar. (Pep) Guardiola era mi héroe por cómo jugaba, pero lo que es importante para mí, es que muchos europeos nos han criticado por nuestra manera de jugar, queremos ser efectivos. En 2018 Francia jugó muy bien, pero ante Inglaterra no tuvo más que ser efectivo”.

Por su parte, el mediocampista Ilias Chair se deshizo en elogios hacia el entrenador de Marruecos, Walid Regragui, quien hizo historia con su selección al clasificarla a Semifinales del Mundial Qatar 2022.

Finalmente, “Él hizo un nuevo ambiente que se siente como una familia. Es el mejor entrenador, aunque digan que no tiene experiencia, no lo vemos así”.

