Registran otro contagio de COVID-19 en el nuevo estadio de los Raiders . Pese a la pandemia de COVID-19 que azota sin piedad a los Estados Unidos, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, otorgó permiso para que la empresa Mortenson-McCarthy continúe con las obras de construcción del estadio Allegiant Stadium, el cual será la nueva casa de los Raiders, quienes se mudaron hace algunos días de Oakland a Las Vegas.

Work on Allegiant Stadium,the future home of the Las Vegas Raiders has continued on schedule and budget despite 2 on-site workers testing positive for COVID-19…A 2nd worker from the construction firm of Mortenson-McCarthy tested positive on Wednesday…. https://t.co/AJCXYbBI1O

— Bob Coogan (@BobCoogan) April 10, 2020