El día que Guardiola ‘defendió’ a los hinchas del Barcelona por llamar ‘mono’ a Roberto Carlos

Redes sociales tunden a Guardiola por su discurso anti racista. En la reanudación de la Premier League tras el parón por COVID-19, el balompié británico condenó el racismo. Pep Guardiola fue uno de los que se sumó a las protestas contra la discriminación racial y aseguró que siente vergüenza por el trato a la gente de color en los últimos 400 años.

“Debería pedir perdón a los negros por cómo los hemos tratado los blancos en los últimos 400 años. Me da vergüenza cómo los hemos tratado”, declaró el timonel catalán.

"I'm embarrassed, I'm ashamed of what white people have done to black people."

Pep Guardiola discusses the #BlackLivesMatter movement after the entire Manchester City squad and coaching staff took a knee ahead of tonight's match as a sign of support. 👊 pic.twitter.com/kJiGMLAKJJ

