Red Bull renueva contrato de Max Verstappen. Red Bull anunció la extensión del contrato de su piloto estrella Max Verstappen. A través de sus redes sociales, el equipo de carreras dio a conocer la noticia y la duración del compromiso, el cual fue alargado hasta 2023.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 7, 2020