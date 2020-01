Recuperan restos humanos en la zona en la que murió Kobe Bryant

Lamar Odom hubiera preferido morir antes que Kobe Bryant. A través de un largo mensaje en su cuenta de Instagram, el ex basquetbolista Lamar Odom relató su relación con su otrora compañero de equipo en los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, y lamentó su trágico deceso. Odom señaló que de haber sabido que esto iba a ocurrir hubiera preferido muerto anteriormente él en lugar de Bryant.

“Sé que he pasado por muchas cosas en mi vida al usar drogas y al no ser bueno conmigo mismo. Cuando estuve en coma, si Dios hubiera venido a mí y me hubiera dicho que me llevaba a mí a cambio de salvar a Kobe (Bryant), hubiera preferido eso”, expresó Odom en su publicación.

En otra parte de su mensaje de despedida, Lamar Odom señaló que tenía una gran relación con Bryant y afirmó que aprendió muchas cosas de él.

“Él me enseño muchísimas cosas de la vida que eran necesarias dentro y fuera de la duela. Dentro de la cancha, me enseñó a tomarme mi tiempo y labrar defensivas. Fuera de las duelas, me enseñó a pagar mis propios cheques. Cualquiera que conozca mi historia sabe que he sufrido muchas pérdidas, pero la única que puedo comparar a esta es cuando perdí a mi hijo”, declaró.

Lamar Odom fue compañero de Kobe Bryant entre 2004 y 2011. El delantero ganó dos títulos consecutivos de la NBA con los Lakers y en 2011 fue nombrado el Sexto Hombre del Año de la liga. A media temporada de 2011, Odom abandonó el equipo angelino al ser cambiado a los Mavericks de Dallas.

