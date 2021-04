Recordando a Alejandro Aguirre Flores.

En esta ocasión redactamos a tema personal y hacemos un breve recuerdos de cómo era Alejandro Aguirre Flores.

Nos unió el tema laboral y el personal. y de manera muy breve resumimos desde aquel 1995 que nos conocimos a la fecha. “Sale gordo quedamos pendiente”.

Cuando llegué al periódico SUR (Hoy Diario Imagen). Alejandro Aguirre estaba con Abiud Benítez en la sección deportiva.

Yo era estudiante de FACICO y entramos al mismo tiempo Roberto Hernández y yo, pues Felipe García había dejado su plaza para ir al Diario de Xalapa.

En vez de que ese lugar fuera para “El Gordo”, el Maestro Luis Velázquez dijo NO. Van Roberto y Julio. Por lo que Alejandro Aguirre Flores tuvo que entrar a la sección policíaca y ahí siguió, incluso pasó a El Dictamen y trabajó en esa fuente muchos años, pero nunca dejó los deportes.

En Grupo Fm estuvo mucho tiempo en el Programa Cancha Caliente, después pasó a ser Súper Deportivo. Por cierto en el que actualmente colaboro.

Lo oía casi siempre con Marco Bobadilla. Más adelante con Miguel Rocha. Las discusiones siempre se ponían buenas.

Ojo actualmente Alejandro ya estaba a cargo de los deportes de Radio Fórmula y Diario de Xalapa.

Desde hace años trabajando en su agencia AFA Comunicaciones, por la que de 7 días de la semana hablábamos 5 como mínimo. Es decir desde aquel 1995 nunca dejamos de tener contacto.

Compartimos trabajo, muchas fiestas es verdad, muchas desveladas, muchas chelas, muchos viajes, de Olimpiada Estatal, Nacional. Con los Tiburones Rojos, Incluso fuera del país con la Liga Invernal Veracruzana.

Ahí fuimos a Colombia dos veces, Panamá, Nicaragua. Hay muchas fotos y videos de esos recorridos.

De verdad con muchas lágrimas en los ojos me vienen a la mente recuerdos. Discusiones claro, pero que no pasaban más allá.

El América su equipo y el Tiburón. Eran los temas.

La última vez que hablamos fue el lunes, apenas este lunes que me dijo que se sentía mal y que no iría a la rueda de prensa de la tenista Romina Domínguez. Pero me envió ese boletín y otro de piloto Laura Sanz.

Recuerdo mucho ser compañeros de cuarto en Colombia, en Montería. Ambos no podíamos dormir, pues él se sentía mal y yo estaba tronado de la espalada y no dormimos toda la noche.

Por lo tanto le dije: “gordo me voy al parque a caminar”. (Eran las 4 de la mañana).

Me dijo: “No mames gordo. Estás loco. Sobres”.

Recordando a Alejandro Aguirre Flores.

Y bueno, podría poner mil cosas más. Solo cierro este texto con algunas fotos de la convivencia que iré buscando poco a poco.

Finalmente descansa en paz “gordo” Alex Aguirre que tengas un “excelente” viaje. “Sale gordo quedamos pendiente”.

