Recibe Raúl Guzmán presea al mérito deportivo en San Luis.

Hoy en la ciudad capital de San Luis Potosí el piloto mexicano Raúl Marchina fue condecorado con la presa al mérito deportivo estatal. Debido a su destacada participación en el Campeonato Europeo Lamborghini Súper Trofeo.

Tras una intensa y muy difícil temporada 2021 en el campeonato Lamborghini Súper Trofeo Europa, Raúl Guzmán regresó a México para tomar unas vacaciones y planear su actividad en el 2022.

Además, para recibir el galardón al mérito deportivo por el Instituto Potosino del Deporte (INPODE). El cual le fue entregado este día del 111 Aniversario de la Revolución Mexicana de manos del titular del INPODE Edmundo Ríos.

Raúl fue seleccionado para la obtención del premio al mérito deportivo por sus logros en el serial europeo de Lamborghini. Guzmán compitió en autódromos como Monza, Le Castellet, Zandvoort, Spa-Francorchamps, Nürburgring y Misano. En este último lugar obtuvo un tercer lugar en la Final Mundial de Lamborghini que lo llevó al podio.

Raúl Guzmán Marchina estuvo presente en San Luis Potosí este 20 de noviembre por la mañana para recibir el galardón y por la tarde tuvo una rueda de prensa. En donde convivió con reporteros y algunos empresarios de la entidad para dar a conocer sus proyectos para la temporada 2022.

Raúl Guzmán, #41 Target Racing-Garvi-E-Toys-Mr. Tempo-Cosimex-Auténtico Corajillo:

“Estoy muy feliz de regresar a la tierra que me vio nacer, es emocionante. Me siento muy honrado de recibir este premio, no me lo esperaba y es un verdadero honor poder levantar el nombre de San Luis en alto en esta rama que es el automovilismo.

“Agradezco a la prensa especializada de San Luis Potosí ya que, sin ellos. A los aficionados y gente que siempre han estado apoyándome.

“Será un gusto conocer la tierra en donde yo nací y tener la oportunidad de conocer a todos aquellos que han seguido mi recorrido por Europa. Al impulso de Potosinos por la de cuadros de su titular Iván Gómez y a VAMEX (Velocidad y Aceleración Mexicana), encabezada por José Picazo. Muchas Gracias”.

